通膨降溫有變數？9月CPI反轉回升至2.75%　

主計總處今天發布最新物價概況，9月CPI年增率為2.75%，不僅依舊超過2%通膨警戒線，甚至一改連續兩個月的跌勢，反轉回升，相較8月CPI上漲0.24%，不過仍為連續兩個月低於3%以下。
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先前主計總處曾預估通膨高點已過，如今9月CPI反轉小幅回升，各界憂慮通膨與高物價再現，對此，他回應，本月份CPI回升為短期天候所致，即使反轉上漲0.24%，整體CPI仍明顯低於先前判斷的第2季通膨高點。
此外，9月CPI較上年同月漲2.75%，主計總處解釋，主因外食費、肉類、水果、蛋類、水產品、房租、家庭用品及油料費上漲所致，不過，蔬菜與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲2.82%，再剔除能源後的總指數（即核心CPI），漲2.79%。
在七大類中變動中，食物類漲幅5.30%位居第一，其中，蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲31.16％及5.43％，至於水產品、外食費、調理食品、水果及乳類則各漲7.08％、6.54％、6.42％、 5.54％及3.72％。
至於行政院穩定物價小組關注的9月重要民生物資CPI年增率，與8月的5.35%相比，擴大至5.84%，創95個月以來新高，其中雞蛋上漲35.85％，漲幅最大。另外，沙拉油、調理油上漲16.03％，創163個月來新高，麵包上漲7.25％，雞肉上漲5.99％，創19個月來新高。衛生紙、面紙及紙巾上漲5.89％，創37個月來新高。
曹志弘指出，根據農委會資料顯示，蔬菜價格回穩，若天候未出現異常，10月CPI平均可能可以略低於9月，不過若國際原油價格漲至100元，恐增加國內物價上漲壓力。