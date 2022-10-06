墨西哥黑幫血洗市政廳！市長等18人喪命 牆外滿是子彈孔
墨西哥西南部格雷羅州發生一起槍手闖入當地的市政廳掃射的恐怖槍擊案，包含聖米格爾托托拉潘市市長阿爾梅達（Conrado Mendoza Almeda）在內，造成至少18人死亡，持槍歹徒掃射過後市政廳內多處留下彈孔，就連阿爾梅達的父親、前市長阿 科斯塔也在家中被殺害，警方將攻擊事件歸咎於當地犯罪集團所為，
墨西哥西南部的聖米格爾托托拉潘市（San Miguel Totolapan）市政廳於當地時間5日遭到襲擊，根據《BBC》報導，除了市長阿爾梅達喪命外，包含警察、市府職員等多名員工也在這場襲擊中喪生。由於該城市位於狄耶拉卡里恩特（Tierra Caliente）地區中心地帶，靠近太平洋沿海路廊，是當地毒梟聚集且產製、販售各式毒品中心，也是想從中取得豐厚利潤的黑幫所把持的兵家必爭之地。
當地有多個集團為了爭奪毒品路線的控制權而不斷發生黑幫鬥爭，這起槍擊案則被歸咎於犯罪集團「龍舌蘭」（Los Tequileros）所為，此前「龍舌蘭」的成員曾在社群媒體上宣告要「重返」格雷羅州，過去「龍舌蘭」在2015年至2017年以威脅當地行政首長聞名，直到其首領阿爾蒙特（Raybel Jacobo de Almonte）遭暗殺才稍微沉寂。
警方將此案歸類於黑幫集團犯案，判定行兇者就是「龍舌蘭」集團，據警方表示該案已知造成最少18人死亡、3人受傷，市政廳牆外多處更留下彈孔，現場一片狼藉還遍地橫屍；市長阿爾梅達的父親、前任市長阿科斯塔（Juan Mendoza Acosta）也被人發現在家中遇襲，死亡時間則早於市政廳的這場大屠殺。
墨西哥國防部宣稱正在向該地區佈署陸軍與海軍部隊，力求到當地尋找槍手下落。