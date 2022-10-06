帛琉總統再訪台！蔡英文大烙帛琉語　軍禮、國宴表歡迎

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蔡英文致詞表示，台帛兩國建交將於今年12月邁入第23年，這一路走來，彼此相互扶持，克服許多挑戰。她要感謝帛琉對臺灣的情誼，也期待透過此次訪問，深化兩國在各領域的合作。
惠恕仁則說，去年台灣和帛琉共同創立了安全旅遊圈；今年帛琉出現Covid-19社區傳播，台灣也派遣了醫療團隊來到帛琉提供醫療協助，感謝這些共享夥伴關係幫助帛琉克服許多挑戰。
惠恕仁說，今年4月台灣也派團協助並參加帛琉主辦的「我們的海洋」(Our Ocean Conference)大會。兩國的海巡機關也在大會期間共同執行海上維安任務。蔡英文曾說過，這份夥伴關係為印太區域的和平、安全、穩定，立下了新的里程碑，他對此完全同意。
隨後，蔡英文召集雙邊會晤時表示，台灣和帛琉在各領域，都有扎實的合作關係。近年來，帛琉持續為台灣發聲，支持台灣的國際參與，對於帛琉的支持，台灣非常感動也非常感謝。
會談結束後，簽署儀式開始。蔡英文與惠恕仁見證我國財政部長蘇建榮與帛琉財政部長吳凱雷（Kaleb Udui, Jr.）簽署「財政合作協定」；我國交通部長王國材與帛琉國務部長艾古斯簽署「中華民國（臺灣）政府與帛琉共和國政府在1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約及其修正案架構下由帛琉國際船舶登記處承認中華民國（臺灣）船員海勤資歷、教育及訓練之文件協定」與「臺帛觀光振興合作意向書」；我國外交部長吳釗燮與帛琉農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）簽署「臺帛水產養殖發展合作意向書」。
稍晚的國宴會場，蔡英文也再表示，台灣與帛琉都是熱情善良的海洋國家，擁有共同的南島民族文化，也共享民主自由的價值。前天，她與新任大使歐儒侃（David Adams Orrukem）見面，並針對許多議題交換意見。相信台灣與帛琉的合作交流，在惠恕仁的支持，以及歐儒侃的協助下，一定會更加緊密，蔡英文也以帛琉語「Mesulang」表達對大家的感謝。
惠恕仁致詞時也提到，台灣國慶即將到來，他要向台灣人民表達祝賀之意，也很高興能來臺灣，一起慶祝這個象徵著自由、民主以及國家整體繁榮的慶典。