國慶爽吃！麥當勞抽8大品項買1送1 肯德基1元吃咔啦脆雞
爽吃麥當勞買一送一的機會又到了！近來每逢節慶就在APP舉辦專屬任務的麥當勞，通常提供消費者免費玩，或是只花少少10積分就能抽到相當省錢的優惠券。為了慶祝雙十連假到來，台灣麥當勞宣布10月10日國慶日當天，在APP完成專屬任務就能抽「8大品項」買一送一券，包括勁辣雞腿堡、豬肉滿福堡、雞塊、大薯等人氣商品都有。
慶祝國慶日，台灣麥當勞宣布10月10日一日限定，在APP推出「雙十節專屬任務」，花10積分完成專屬任務，就有機會獲得8大品項買一送一優惠券，包括豬肉滿福堡、勁辣雞腿堡、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、大薯、4塊麥克雞塊、冰炫風、現烤焙果等都是單點買一送一，明（7）日起至10月20日加碼推出McCafe肉桂捲買2送1。
肯德基將自10月8日至10月10日連假期間，限時三天推出「連假歡聚好時雞」優惠，除了適用外送服務，滿350元另享免運費，預訂快取祭出加1元多1件，用1塊錢爽吃咔啦脆雞或4塊上校雞塊。
🟡肯德基連假優惠整理：
📍青花椒雙拼歡聚餐499元：咔啦脆雞×3+青花椒香麻脆雞×3+4塊上校雞塊+中薯×2+原味蛋撻禮盒
📍柚香柚甜雙拼歡聚餐469元：咔啦脆雞×3+柚香柚甜卡啦脆雞×3+中薯+雙色轉轉QQ球+原味蛋撻禮盒
📍咔啦連假歡聚餐429元：咔啦脆雞×6+原味蛋撻×6+1瓶百事可樂