本土個案＋46,423　10/13起自主防疫期間快篩陰可上班課

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今日死亡個案57例 介於5至90多歲
指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為38例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月3日，死亡日期介於9月8日至10月3日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，為32例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(4例)，英國(3例)，加拿大、馬來西亞、新加坡、菲律賓及越南(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年9月5日至10月4日。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
10月13日起校園防疫措施調整 自主防疫期快篩陰可上班／課
配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（以下簡稱指揮中心）防疫政策，教育部宣布自111年10月13日起，調整校園防疫措施，全國各級學校教職員工及學生於「自主防疫期間」在符合一定條件下，可到校上課、上班。幼兒園、補習班及課後照顧中心比照辦理。
各級學校教職員工及學生因同住家人確診或同寢室室友確診，依現行指揮中心防疫政策須採行居家隔離、自主防疫措施，教育部配合現行指揮中心防疫政策，調整校園防疫措施，將自111年10月13日起自主防疫期間，得在符合一定條件下，可到校上課、上班，說明如下：
（一）自主防疫期間，如有症狀，不到校（班）上課、上班。
（二）自主防疫期間，如無症狀，且有兩日內快篩陰性結果，可到校（班）上課、上班。
（三）居家隔離期間，不到校（班）上課、上班。
教育部進一步說明，有關居家隔離及自主防疫期間的認定方式及檢測措施，係依指揮中心111年5月19日訂定「居家隔離及自主防疫指引」，所謂自主防疫期間，如無症狀，且有兩日內快篩陰性結果，係指如10/13有發生同住家人確診或同寢室室友確診時，如無症狀，10/14欲到校(班)上課、上班，需有10/13或10/14快篩陰性檢驗結果。
此外，教職員工及學生如於111年10月13日前已開始居家隔離、自主防疫措施者，於10月13日起亦同步可適用調整後措施。教育部將持續鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，並備妥快篩試劑等備用物資，配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策適時調整校園防疫措施，共同守護教職員工生健康及安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55369
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