買前必看！三星摺疊機Flip4「上手一週」體驗：優缺全露

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從《社內相親》再到《黑話律師》，多部韓劇都可以看到三星摺疊機，存在感十足，記者在戶外拿起Flip4拍照時，路邊經常可以聽到女性的聲音說：「誒～是那一台摺疊機！」，且比較驚訝的是有不少都是年紀稍長的女性，可見三星透過韓劇成功洗腦，觸角深入到對3C冷漠的族群。▲三星摺疊機成功洗腦韓劇迷，將觸角探向追劇的女性們。(圖／記者周淑萍攝)
拍照實用度高，構圖多元
兩顆1200萬畫素主鏡頭就在封面螢幕旁邊，對於喜歡自拍的人有很大的吸引力，且在摺疊的畫面下就能拍照，機身小巧的在手掌內，操控的問定性高。摺疊機的優勢可以分割畫面，可以讓手機呈現90度，想要低角度拍攝或是仰角拍攝，都能透過雙分割看到構圖進而拍攝，可以提高拍攝的多元性。拍攝縮時、夜間也不需要腳架，不用擔心手抖造成的晃動影響成像品質。同時還支援手勢操控，拍照時封面螢幕的預覽，可以讓被攝者知道構圖。▲摺疊機的優勢之一，可以提供多元的拍攝角度。圖為一般模式實拍圖。(圖／記者周淑萍攝)
▲圖為開啟夜間模式。(圖／記者周淑萍攝)▲戶外場景實拍圖。(圖／記者周淑萍攝)▲人像實拍圖。(圖／記者周淑萍攝)
機身小巧好攜帶
這次的Flip4改版雖然沒有很明顯，但還是有很多細節上的調整，像是改為霧面設計，減少了指紋沾黏，封面螢幕加入實用度高的功能，轉軸的地方更加平坦，讓機身質感再加分，如果習慣帶小包包出門，手機可以塞進去沒有問題，出門運動也不會覺得負擔。▲三星摺疊機Galaxy Z Flip4機身小巧好攜帶。(圖／記者周淑萍攝)
總結體驗心得，無法單手掀開很致命！
機身小巧，攜帶性高，可以單手將手機掌握在掌心內，但依舊無法單手帥氣的開啟，即便是手較大的男性也難以單手掀開，是可以單手扳開一點角度後，再想辦法借力撐開，但其實穩定度不高容易滑手，需要兩隻手才能掀開手機，在許多場景來說，並不是很方便，且螢幕內頁摺痕還是清楚可見。但如果已經厭倦一成不變的手機，想要來一款新鮮體驗，跟上韓劇潮流辨識度高的手機，Flip4的確可以列入換機選擇，喜歡自拍也很適合。
三星Galaxy Flip4 規格
- 處理器：高通八核心Snapdragon 8+ Gen1
- 封面螢幕：1.9吋 Super AMOLED
- 內頁螢幕：6.7吋FHD + Dynamic AMOLED 2X 120Hz
- 雙主鏡頭：123°超廣角鏡頭12MP F2.2＋廣角鏡頭12MP F1.8
- 前鏡頭：10MP F2.4
- 電量：3,700 mAh
- 重量：187g
- 防水：IPX8
- 8GB RAM／128GB ROM售價30888元
- 8GB RAM／256GB ROM售價32888元▲雖然機身小巧，但摺疊的設計依舊無法單手掀，使用上稍嫌不便。(圖／記者周淑萍攝)