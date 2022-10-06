今年首例屈公病境外移入　70多歲男「骨頭痛、四肢紅疹」

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疾管署說明，台灣自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計233例確定病例，其中本土病例21例，境外移入212例；境外移入病例中，9成個案感染地為東南亞國家，以緬甸70例為多，其次為印尼62例及菲律賓28例。
疾管署提醒，國際屈公病今年疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括菲律賓、泰國、印度、馬來西亞及新加坡疫情持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過23萬例，以南美洲巴西逾22萬例報告數為多，已為去年同期1.9倍，瓜地馬拉、巴拉圭等疫情亦嚴峻。
疾管署指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為可傳染期。屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。
疾管署呼籲，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。入境或居家檢疫期間，如出現疑似症狀，應主動通報衛生單位安排就醫，就醫時請告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）等，以利及早通報、診斷及治療。