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今年首例屈公病境外移入　70多歲男「骨頭痛、四肢紅疹」

▲今（6）日疾管署公布，國內出現首例境外移入屈公病個案，是本國籍70多歲男性，具有東南亞旅遊史。（示意圖／新北市政府提供）
▲今（6）日疾管署公布，國內出現首例境外移入屈公病個案，是本國籍70多歲男性，具有東南亞旅遊史。（示意圖／新北市政府提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-06 16:33:232022-10-06 16:34:01

今（6）日疾管署公布，國內出現首例境外移入屈公病個案，是本國籍70多歲男性，具有東南亞旅遊史，返國檢疫出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及四肢紅疹等症狀，新冠肺炎與登革熱篩檢陰性，經血清檢驗屈公病陽性確診，目前已無不適症狀，將持續監測至10月20日。

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疾管署表示，國內出現今年首例境外移入屈公病確定病例，為北部本國籍70多歲男性，今年9月中下旬與妻子至新加坡、馬來西亞及柬埔寨旅遊，9月24日自柬埔寨入境於自宅檢疫，同日陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及四肢出現紅疹等症狀，就醫後因新冠肺炎PCR檢驗及登革熱NS1篩檢均為陰性，故再次就醫，經血清檢驗屈公病陽性確診。妻子與1名同住家人均無疑似症狀，個案目前已無發燒等不適症狀，將持續監測至10月20日。

疾管署說明，台灣自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計233例確定病例，其中本土病例21例，境外移入212例；境外移入病例中，9成個案感染地為東南亞國家，以緬甸70例為多，其次為印尼62例及菲律賓28例。

疾管署提醒，國際屈公病今年疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括菲律賓、泰國、印度、馬來西亞及新加坡疫情持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過23萬例，以南美洲巴西逾22萬例報告數為多，已為去年同期1.9倍，瓜地馬拉、巴拉圭等疫情亦嚴峻。

疾管署指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為可傳染期。屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。

疾管署呼籲，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。入境或居家檢疫期間，如出現疑似症狀，應主動通報衛生單位安排就醫，就醫時請告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）等，以利及早通報、診斷及治療。

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