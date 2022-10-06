被揍還挨告！三重男今領通知書 新北警局長致歉：會負責
新北市三重警分局永福派出所，江姓與翁姓警員上月20日晚間9點多，穿著便衣在三重區後竹圍街175巷查緝通緝犯，誤把路人黃男當成目標，雙方進而發生扭打拉扯，過程中，黃男慘遭當街壓制拖行，渾身傷痕累累，直到最後警方才發現抓錯人；不料事後2名警員還對他提告傷害、妨害公務，今天（6日）下午黃男在立委邱顯智陪同下，前往派出所領取到案通知書，對此，新北市警察局長黃宗仁及三重警分局長陳永昌也到場再次向其致歉。
據了解，當時2名刑警穿著便衣，埋伏1位有槍砲前科的毒品、竊盜通緝犯，恰好黃男行經附近，員警遂上前盤查，但黃男認為自己沒做虧心事，沒必要說出自己身分，導致雙方發生拉扯衝突，黃男不敵2人，慘遭當街壓制、噴撒辣椒水，全身傷痕累累，直到2警回到所內清查才發現，原來是烏龍一場，趕緊讓黃男離開就醫。
事後2名警員對黃男提告傷害、妨害公務，因此黃男今天與立委邱顯智一同前往三重警分局厚德派出所領取通知，邱顯智受訪表示，黃男被打後已身心受創，沒想到竟還挨告，「直言員警是加害人，三重警分局又是承辦單位，應該要有利益迴避」。
而新北市警局長黃宗仁今天也到派出所對黃男致歉，並指出這期間已9次向當事人表達慰問及關心，後續仍會持續釋出善意，希望能獲得諒解，語未黃宗仁強調「新北警同仁的錯我們一定會負責，我是警察局長，要負最大的責任」。（編輯：陳苾暐）