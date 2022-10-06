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進場57天！國安基金已砸112億元護盤　並續留場內

▲國安基金今（6）日舉行例行委員會議，並通過第3季財報，自7月13日進場至9月底，累計57個交易日共投入112億元護盤，並將續留場內護盤。（圖／NOWnews資料照片）
▲國安基金今（6）日舉行例行委員會議，並通過第3季財報，自7月13日進場至9月底，累計57個交易日共投入112億元護盤，並將續留場內護盤。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-10-06 17:00:442022-10-06 17:11:20

國安基金今（6）日召開今（2022）年第3季例行委員會議，並通過第3季財報，國安基金執行祕書、也是操盤手的財政部次長阮清華在會後表示，國安基金自7月13日進場至9月底，累計57個交易日共投入112億元護盤，而且因不確定因素仍很多，國安基金也會續留場內護盤，維持台股穩定。

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國安基金7月12日召開第113次臨時委員會議，由於台股盤中大幅下跌，盤中最低13928點為近期最低點，距離今年度高點18619點，下跌4691點，跌幅達25.19%，面對近日成交量萎縮，且外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，這也是國安基金第八度進場護盤。

其實，國安基金自2000年成立以來，已曾8次授權進場護盤，進場天數最短5天、最長232天，投入最多金額是在2000年10月砸了1200多億元救市，最近一次護盤則是2020年3月新冠肺炎爆發時，時間長達207天，但只花了7.57億元買股，也投入金額最少的一次。

國安基金在7月13日第八度進場護盤，外界質疑口水護盤居多，但國安基金執行祕書、也是操盤手的財政部次長阮清華也多次澄清，財政部長蘇建榮也說國安基金主要是發捕點火功能。而阮清華在今日國安基金例會結束後受訪時則表示，由於國內外不確定因素仍多，國安基金仍會持續留在場內護盤。

國安基金今日例會主要就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。國安基金在會後也強調，自今年7月13日進場迄今，台股表現優於同期間美、陸、港及韓股等其他主要股市，顯示國安基金有助減緩臺股大幅下跌衝擊。

由於主要國家高通膨問題仍存，加速升息及緊縮貨幣政策等措施，均抑制消費需求，造成經濟成長趨緩，且地緣政經風險升溫，全球股匯市大幅震盪，致臺股近期受國際政經相關因素衝擊連帶波動。考量國際政經不確定因素仍多，金融風險仍高，投資信心不足，國安基金將持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場安定。

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