心疼摯友遭曾格爾破壞婚姻！賈永婕爆哭：我同感遭到背叛
有「登山女神」封號的曾格爾，被認證是全球最年輕、無氧登K2的登山家，昨（5）日卻爆出捲入陳姓富商的婚姻，被元配告上法院，求償200萬元，人在尼泊爾的曾格爾否認第三者指控，委請律師處理官司。陳妻昨深夜發長文，痛訴因曾格爾與另一半的不倫戀深陷痛苦、以淚洗面，好友賈永婕也在臉書發聲力挺好友，坦承爆哭到說不出話。
賈永婕形容陳妻是「優秀、堅強、正義的女人」，接到好友訴苦老公出軌時，她也哭到說不出話，結果對方反過來安慰她，「我很捨不得、很心疼」！她透露當年從事記者工作時，認識了擔任廣告業務員的陳妻，因年齡相仿很快變成好朋友，交情逾20年，「你們夫妻從大學開始的深厚感情，他支持你、保護你，是你的最佳後盾。你是我開口閉口逢人便拿出來誇口的好姐妹，這一刻我心痛啊！我同感遭到背叛！」
陳妻自行創業開公司，是公關界的名人，曾為多個知名品牌策畫大型活動，和老公29年的感情，因曾格爾受到考驗，她在臉書表示會努力捍衛家庭、修補關係，賈永婕則勉勵摯友，「你是我們女人的表率，你告訴我面對困難、解決問題要選擇對的路，不要怕，我們相信邪不勝正」。
賈永婕坦言接到電話後，自己哭到不行，老公還笑她「你可以不要像神經病一樣嗎？」她為元配打氣，向陳妻喊話：「加油！我的姐妹，正宮娘娘我是你永遠的粉絲！」更曬出以往的新聞專訪，證明好友十分優秀。