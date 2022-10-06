蒲亭智囊杜金之女遭炸死　傳美認為烏政府策動

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但這個率先由「紐約時報」披露的情報發現，似乎能證實俄國當局內認定這起汽車炸彈案是「事前計畫」的說法。俄國指控烏克蘭須為此事負責，但烏克蘭極力否認。
上述報導披露後，CNN今天請烏克蘭1位國防情報官員發表評論，但這位官員表示，情報機構並沒有關於達利亞（Darya Dugina）之死的新資訊。達利亞死後不久，同1位官員說烏克蘭與此事無關。
美國國家安全會議（National Security Council）、中央情報局（CIA）、國務院都婉拒評論。
消息人士表示，美國情報官員認為達利亞被殺當晚是開著父親杜金（Alexander Dugin）的車，汽車炸彈鎖定的目標其實可能是杜金。
達利亞死後數日，俄國當局指控1名烏克蘭女性遠距引爆達利亞車內的炸藥，之後開車穿越北斯哥夫（Pskov）地區進入愛沙尼亞逃逸。
烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksii Danylov）立刻否認那項指控，他8月表示，「我們和這名女子遭謀殺毫無關係，這是俄國特勤單位的傑作」。
若烏克蘭涉入的情報正確，就顯示烏克蘭正在擴大針對知名政治人物的秘密行動。
迄今烏克蘭在俄羅斯境內的攻擊主要限於貝爾哥羅德（Belgorod）等俄烏交界邊境沿線城市的燃料庫和軍事基地。
烏克蘭官員告訴CNN，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）本週稍早在伊斯坦堡會面時，並未提及美國情報界的調查結果。
本身也是公眾人物的達利亞遇害時年僅29歲，她經常以評論員身分出現在俄羅斯電視台，宣揚反西方、民族主義論述。
正如CNN之前報導，達利亞還經營名為「聯合全球國際」（United World International）的英語和土耳其語網站，該網站本身就是名為「拉赫塔計畫」（Project Lakhta）的更廣泛宣傳工作的一部分。美國國務院指責「拉赫塔計畫」（Project Lakhta） 部署網軍干預美國選舉。
俄羅斯2月入侵烏克蘭後，美國指控杜金和達利亞散布宣傳並採取行動破壞烏克蘭穩定，對他們實施了制裁。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111006