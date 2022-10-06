環台賽落幕!　澳洲班傑明無懸念穿走黃衫

2022國際自由車環台公路大賽最終站-屏東縣站，中華隊馮俊凱不僅蟬聯亞洲第一藍衫，並和隊友聯手拿下環台賽2005年列入亞巡賽後，中華隊第一座團隊冠軍盃。日本右京隊前環蘭卡威總冠軍澳洲班傑明（DYBALL Benjamin），毫無懸念穿走黃衫。
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曾勇奪頂級賽事環蘭卡威黃衫，並效力一級車隊的日本右京車隊澳洲籍班傑明表示，這是他第四度來台灣，之前來台參賽三次都與冠軍擦身而過，很開心這一次來台參加環台賽穿走黃衫，期待明年再來衛冕。
衝刺王綠衫得主是年僅19歲的英國崔拿堤車隊蘭貝蒂‧盧克（LAMPERTI Luke），隊友卡爾弗威爾‧山姆（CULVERWELL Sam）則穿走登山王紅點衫；敢鬥賞則頒給菲律賓7-11車隊費利佩‧馬塞洛。
雖然中華隊這次沒能拿下單站冠軍，但馮俊凱繼2020年後再度穿上亞洲第一藍衫，寫下在環台賽亞洲藍衫二連霸的紀錄，中華隊團隊總成績46小時34分24秒也順利登頂，這是環台賽自2005年正式入列亞巡賽後，中華隊首度拿下團隊冠軍。
賽後立刻頒發18萬元獎金的中華隊領隊王聖慜表示：「賽前評估該拿到的藍衫，馮俊凱拿到了，原本沒預料到的團隊總冠軍，中華隊也搶到了，獎金發得很開心。」
2022年國際自由車環台賽在中央及各站地方政府通力合作，與全國自由車協會的努力之下，在臺北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站及屏東縣站等五站舉行，明年國際自由車環台賽將於2023年3月26日至30日舉行，將再次向全世界行銷台灣。