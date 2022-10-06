教新住民做貼圖宣導反賄選！雲林移民署辦講座

距離年底九合一大選最後倒數60日，為了避免新住民們因對法令不熟悉或為人所利用而誤涉賄選，移民署南區事務大隊雲林縣服務站日前在雲林縣整合型新住民社區服務據點，舉辦新住民免費電腦課程，透過課程幫助新住民瞭解賄選的危害及相關罰責，更製作反賄選Line創意貼圖，提醒新住民朋友們，e起反賄選。
雲林縣轄內新住民人數逾1萬5,000人，隨著居留期間增長，取得我國身分證的首投族越來越多，雲林縣服務站提醒新住民與其家人對於選舉應抱有公平、公正、公開及選賢與能的觀念，瞭解公民行使選舉權的重要性。課程中透過一人一手機，運用APP，輕鬆製作反賄選Line創意貼圖，並將製作好的貼圖轉傳親朋好友，達到宣導反賄選目的。其中來自越南的阿嬌參與課程後表示：第一次接觸Line創意貼圖製作，以為會很難，沒想到自己也能跟得上年輕人腳步，覺得非常開心，參加課程除了能知道賄選花招，避免自己掉入賄選陷阱，還可以經由Line創意貼圖提醒親朋好友共同反賄選，課程收穫真不小。
雲林縣服務站站主任陳駿璿表示，利用本次新住民免費電腦課程，製作趣味十足又別具意義的反賄選Line創意貼圖，以網路取代馬路，讓新住民透過通訊軟體轉知身邊親朋好友e起反賄選，為淨化選風而努力，另外也呼籲在場新住民朋友，如發現有賄選情事，可以馬上撥打雲林縣服務站檢舉專線05-5345971，更鼓勵踴躍檢舉，最高可獲得新台幣200萬元的獎金，齊心反賄選大家e起來。