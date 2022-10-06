王彩樺眼看女兒為愛追7年 喊話小樂「回家當我女婿」
節目《花甲少年趣旅行》第一組出發的宜蘭團，由亞洲影帝高捷、保庇天后王彩樺、金鐘女主角黃姵嘉、全方位藝人小樂（吳思賢）開啟第二季的新篇章，第二組台南團則由金曲歌王洪榮宏、金鐘視后苗可麗、百變小魔女張文綺和微笑殺手潘君侖，帶大家走訪美食之都，8位來賓今（6）日一同出席記者會，王彩樺透露小女兒黃繶帆，從小學五年級開始，就是小樂的粉絲，一路陪她追星到大，笑說已經把小樂當兒子，未來也不排斥當女婿。
王彩樺誇獎小樂私下相當有禮貌、很貼心，這次也很開心能和女兒的偶像一同到宜蘭出遊、錄節目，「有機會當然可以把他帶回家當女婿，希望有這個福報。」一旁的高捷也認同：「假設是我的話，他確實是一個不錯的對象。」至於小樂的意願，他謙虛地說：「我是他兒子啦！女婿的話要看另外一位的意願！」
小樂和黃繶帆相差將近14歲，王彩樺認為年齡不是問題，「年齡不是距離，體重不是壓力，長短更沒有關係。」玩笑之餘，她也強調有些緣分強求不來，順其自然就好，呼籲大家珍惜當下愛的感覺。至於剛上大學的大女兒庭庭，身邊是否有追求者，她表示庭庭很有自己的個性，不過目前仍以學業為重，還沒有交往對象，也透露不久後會有個外景節目，是和庭庭一同主持，要大家期待一下。