涉買兇殺人！威震集團吳明達再爆洗錢 地院裁定羈押禁見
威震集團董事長吳明達日前涉嫌以500萬代價買凶，企圖暗殺青山宮主委黃清源，還衍生開發公司遭人持槍狂轟7槍事件，因此在6月間遭警方逮捕，不料事隔不到4個月，吳明達再被控涉及網路博弈與洗錢，檢方昨天（5日）晚間以涉犯「組織犯罪條例」等罪聲請羈押禁見後，今天（6日）台北地院裁准。
據了解，今年4月27日凌晨3時許，北市萬華區1家開發公司鐵門遭人狂轟7槍，槍手事後帶著槍枝前往大同分局投案，檢警追查幕後主使，揪出吳明達曾向新北市李姓建商有筆2千萬元債務，李男認為吳明達債務未清償，遂找來黃清源出面處理，但雙方協商破局，吳明達不滿黃清源介入，疑找人槍擊李男住處恐嚇，還企圖開價500萬元要找殺手，槍擊艋舺青山宮主委黃清源。
最終手下找來梁男、張男，兩人今年2月收下100萬元前金及槍彈，因張男先把錢花光，無法對吳明達交代，轉而將吳教唆買凶殺人一事告知黃清源，當時吳明達偵訊時否認涉案，檢方諭令以100萬交保；沒想到，時隔不到4個月，檢警再度掌握他涉及網路博弈、洗錢，前天發動搜索，拘提吳明達到案，檢方5日深夜複訊後聲押，台北地院於今天(6日)下午裁定羈押禁見。（編輯：陳苾暐）