LuLu金鐘雙料入圍！對「這1項」有信心 慶功戰袍早選好
「第57屆金鐘獎」7日公布入圍名單，其中Lulu（黃路梓茵）以《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》2個節目入圍爭取「綜藝節目主持人獎」，當被問到對哪一個節目更有獲獎信心時，她大方表示：「我是對自己很有信心」，並且紅毯禮服、慶功宴服裝都已經準備好，霸氣喊話今年一定會得獎。
Lulu今（6）日與曾寶儀參加黛安芬跨時代對談，當談到今年雙料入金鐘，以《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》哪一節目獲獎更有信心時，她霸氣宣告是對自己最有自信心，因此對兩個節目爭取「綜藝節目主持人獎」都抱持正面態度。LuLu提到過去曾因身材受到同學們嘲笑，不過隨著見識增廣、心靈成長，會逐漸敞開心胸接受每種不同的美，今年金鐘戰袍會挑戰與過往不一樣的風格，將展現與綜藝節目上活潑、搞笑不同的面貌。
而曾寶儀除了入圍金鐘獎外，還與曾國城、唐綺陽組成新穎的「曾國寶」組合，擔任戲劇類典禮主持人，坦言試禮服已經「試到吐」，但也不會刻意爭取金鐘前三美，自信表示：「我是一定會美，不用特別爭取！」
Lulu也透露除了紅毯禮服外，早已經準備好得獎後的慶功宴服裝，不過身為「入圍最多次卻未獲獎主持人」紀錄第一名，其實過往的6次入圍也都有準備慶功宴服裝，但她隨即搞笑表示，即便沒有獲獎也不會殘念，反正準備好的服裝還可以拿來拍ootd。