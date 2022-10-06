雨彈還要炸3天！國慶連假「雨區曝光」 宜花豪雨不會停
受到東北季風影響，台灣今（6）日迎風面的桃園以北、東北部、東半部地區都有出現雨勢，其中宜蘭地區最為明顯，中央氣象局預估，明後兩天（10/7、10/8）雨勢會更加顯著，尤其宜蘭、花蓮地區在連假都需嚴防豪雨，宜蘭山區更不排除有「大豪雨」的發生，而氣溫上明日北台灣和今日一樣落在攝氏24~28度，情況持續到下週一國慶日（10/10）後，緊接著一波更強的東北季風報到，感受上會更加乾冷，北台灣低溫將下探攝氏20度，中南部地區則較無影響，不過仍會有午後雷陣雨發生，提醒民眾連假外出需多帶衣物和雨具，以備不時之需。
氣象局表示，以縣市來排名的話，今日累積雨量最高的地方在宜蘭冬山，有126.0毫米，第二名是花蓮秀林的101.5豪米。和預期的一樣，這波東北季風降雨主要落在東北部和東半部，明後兩天，宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，尤其宜蘭山區有豪雨等級以上的機率，大臺北山區有局部大雨，桃園以北平地則是會出現一些飄雨的情況，其他各地則是晴到多雲，但須留意山區、南部地區有局部午後陣雨。此外，9日雖然整體雨勢趨緩，但宜蘭地區仍有局部大雨會發生，要一直到10號，全台天氣才能說是較為穩定。
氣溫上，氣象局指出，東北季風對中南部較無影響，未來7天平均高溫都能來到攝氏30~33度，而今日北台灣高溫約攝氏26~28度，低溫約攝氏24~25度，明日一直到週日都會是差不多的情況，直到下週一國慶日（10/10）起，東北季風再增強，下週二、三（10/11、10/12），低溫將下探攝氏20度，足足冷了攝氏5度左右。
總結來說，國慶連假前兩天在東北部、宜蘭、花蓮、台北山區都因東北季風影響出現較大的雨勢，大台北平地、桃園以北平地則是雲層較多、天氣較陰，偶爾出現飄雨或能看見微弱陽光，10/10開始整體降雨趨緩，較乾冷的東北季風增強，北台灣降溫明顯；中南部則未受到這2波東北季風影響，僅需注意山區因地形關係，出現午後陣雨。
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