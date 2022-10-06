校園防疫調整、有無打3劑作法不同　教團：教學現場混亂

我是廣告 請繼續往下閱讀
不足3劑疫苗者，採3+4制度，前3天仍居家隔離，不上班、上課，後4天自主防疫期間，若有症狀不到班、到課；若無症狀且持有2日內快篩陰性結果，則可正常上班、上課。
據指揮中心規定，年滿12歲才可接種第3劑疫苗，加上個人選擇，12歲以上學生從小六至大學，班上都可能發生一班兩制的狀況，同時存在適用3+4或0+7方案的學生。教育部主秘廖興國表示，先前視學校疫苗接種狀況，規定自主防疫期、居家隔離期間都不到校上課，舊制只要家人確診，學生便會長達7天都不能到校，老師也得採遠距教學，對教學現場造成不便；13日起調整防疫措施，相信會比現況來得好，學生也能參加畢業旅行、戶外教學等，沒有限制。
廖興國說，若班上有同學確診，仍採原本方式，對全班發放一劑快篩，當天是第零天，第二天進行快篩只要呈現陰性就可到校正常生活。
國教行動聯盟家長部長王瀚陽接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現行制度就已經很混亂了，教師、學生確診、居隔、接觸確診者等，有些屬3+4、有些屬0+7，目前看來防疫標準只會越來越複雜，校園已出現教師確診，請代課教師，但代課教師不足，只好再去請家長志工、愛心媽媽來幫忙的情況，擔憂學生學習受影響；另外，新制依據是否打3劑有不同做法，有打3劑管制更寬鬆，變相要求人民都要打滿3劑，但每個人體質不同，有些人就是不適合打疫苗，卻被政策束縛、有較多限制，希望政府能斟酌這類人，給予適當溝通、配套。
全教產理事長林碩杰指出，在政府防疫政策放寬下，學生受疫情影響而請假的狀況並沒有改善，有學生是三代同堂，家長擔憂家中長輩染疫，一直讓孩子請假在家，因此大多教師仍舊使用混成教學。他認為，受疫情影響，校園的混成教學會持續下去，但教師在設備不足情況下，常常使用簡陋器材、組裝桌椅架設手機等，艱辛的進行混成教學，呼籲各縣市教育局處、教育部應充分支援攝影機、各項設備，讓教師能夠順利教學。另外，目前各校仍安排教師每天早上在校門口幫學生量額溫，防疫政策既已鬆綁，希望這方面也能有所調整，減輕教師工作負荷。