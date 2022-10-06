蕾菈「全裸無罩」放大招！9秒火辣影片流出 39萬人瘋傳
知名YouTuber團體「反骨男孩」成員之一「蕾菈」擁有混血美豔的臉孔、性感撩人火辣身材，IG坐擁121萬粉絲追蹤，深受網友喜愛，也因為外型神似歌手鄧紫棋，被封為「小鄧紫棋」。她前陣子積極拍攝寫真年曆，也透露是究極進化版，甚至「會全裸上鏡」，對此，她昨（5）日更曬出9秒「火辣花絮片」，影片一出，讓39萬名網友嗨爆。
蕾菈昨天在IG曬出一段9秒「火辣片」，並寫下「放個大招給你們看」，只見畫面中，她「視覺全裸」跪坐在透明水缸中，巧妙用花朵遮點，還對著鏡頭性感吐舌頭。此外，還有穿著清涼比基尼洗車、穿成套內衣解開褲子的畫面，每個造型都讓人看了超害羞。
影片一出，網友也紛紛留言，「超辣」、「好好看喔」、「原來這就是湯宇的快樂」、「影片開頭我以為是鄧紫棋」、「太辣了」、「OMG」、「wow美呆」、「阿斯~~」、「太好看了吧」、「超喜歡」、「妳的大招，真是巨大」。
事實上，蕾菈先前就曾透露在這次寫真年曆會「全裸上鏡」，「那個，我說這次會全裸，我是真的有做到，喵」。此外，她也不忘感謝DJ老公湯宇，「謝謝老公願意讓我放手完成作品，讓我在最後的青春裡留下最美的自己」。（編輯：郭佩蓉）