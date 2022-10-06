2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蕾菈「全裸無罩」放大招！9秒火辣影片流出　39萬人瘋傳

▲反骨女神「蕾菈」昨（5）日曬出9秒寫真年曆的「火辣花絮片」，影片一出，39萬人瘋傳。（圖／翻攝自蕾菈IG）
▲反骨女神「蕾菈」昨（5）日曬出9秒寫真年曆的「火辣花絮片」，影片一出，39萬人瘋傳。（圖／翻攝自蕾菈IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-06 17:48:04

知名YouTuber團體「反骨男孩」成員之一「蕾菈」擁有混血美豔的臉孔、性感撩人火辣身材，IG坐擁121萬粉絲追蹤，深受網友喜愛，也因為外型神似歌手鄧紫棋，被封為「小鄧紫棋」。她前陣子積極拍攝寫真年曆，也透露是究極進化版，甚至「會全裸上鏡」，對此，她昨（5）日更曬出9秒「火辣花絮片」，影片一出，讓39萬名網友嗨爆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蕾菈混血美貌吸引大批粉絲喜歡。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲蕾菈混血美貌吸引大批粉絲喜歡。（圖／翻攝蕾菈IG）
蕾菈昨天在IG曬出一段9秒「火辣片」，並寫下「放個大招給你們看」，只見畫面中，她「視覺全裸」跪坐在透明水缸中，巧妙用花朵遮點，還對著鏡頭性感吐舌頭。此外，還有穿著清涼比基尼洗車、穿成套內衣解開褲子的畫面，每個造型都讓人看了超害羞。

▲蕾菈在IG曬出「放大招」火辣影片，每個造型都超性感。（圖／翻攝自蕾菈IG）
▲蕾菈在IG曬出「放大招」火辣影片，每個造型都超性感。（圖／翻攝自蕾菈IG）
影片一出，網友也紛紛留言，「超辣」、「好好看喔」、「原來這就是湯宇的快樂」、「影片開頭我以為是鄧紫棋」、「太辣了」、「OMG」、「wow美呆」、「阿斯~~」、「太好看了吧」、「超喜歡」、「妳的大招，真是巨大」。

▲蕾菈在IG曬出「放大招」火辣影片，每個造型都超性感。（圖／翻攝自蕾菈IG）
▲蕾菈在IG曬出「放大招」火辣影片，每個造型都超性感。（圖／翻攝自蕾菈IG）
事實上，蕾菈先前就曾透露在這次寫真年曆會「全裸上鏡」，「那個，我說這次會全裸，我是真的有做到，喵」。此外，她也不忘感謝DJ老公湯宇，「謝謝老公願意讓我放手完成作品，讓我在最後的青春裡留下最美的自己」。（編輯：郭佩蓉）

▲蕾菈似乎全裸跪坐在水缸內。（圖／翻攝自蕾菈IG）
▲蕾菈似乎全裸跪坐在水缸內。（圖／翻攝自蕾菈IG）
▲蕾菈（左）牛仔比基尼辣開超深V。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲蕾菈（左）牛仔比基尼辣開超深V。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲湯宇（左）、蕾菈在海邊取景。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲湯宇（左）、蕾菈在海邊取景。（圖／翻攝蕾菈IG）

運動辣妹穿單車褲「原形畢露」！網放大狂看　本尊神到了

野生峮峮河濱公園路跑！「蠻腰美腿」全被拍　網驚：瘦了

啦啦隊女神「激短熱褲」逛好市多！一轉身火辣屁股蛋看光

「爆乳辣妹」捷運站拉小提琴！本尊是《全明星》隱乳女神

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀