別等健康拉頸報！公費HPV 9價疫苗＋抹片檢查有效防治子宮頸癌

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子宮頸癌排名我國女性十大癌症發生率第九名，一年新增1393人罹患子宮頸癌症，平均每天有1.6人死於子宮頸癌。但其實，子宮頸癌是可以有效預防的！透過提高HPV疫苗接種涵蓋率，增加子宮頸抹片等檢查篩檢率，及早發現、確實治療，就能有效預防子宮頸癌。
抹片檢查、疫苗施打率下滑 「疫」外衝擊導致超額子宮頸癌發生？
台灣婦癌醫學會張志隆理事長表示，雖然台灣未像其他國家有長時間的居家隔離措施，但相關數據顯示，我國在COVID-19疫情期間，不僅子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人，部分縣市抹片篩檢人數甚至下滑近兩成（18.4%）；國中女生公費HPV疫苗接種率也往下掉。
根據推估，未來百年至少有超過13萬名菜花（生殖器疣）、七萬名子宮頸癌前病變，以及逾2880名子宮頸癌患者，原因可能就是因為疫情影響造成疫苗漏打、晚打。
面對「疫」外衝擊，就是要趕快依醫囑接種HPV疫苗，雖然短期內未必會馬上看到施打率下滑造成的效應，但是長久下來，確實有研究推算可能影響未來包括子宮頸癌、子宮頸癌前病變的發生。
HPV公費9價疫苗開打 建構全面防護網齊防癌
為預防我國女性罹患子宮頸癌，國健署自107年即推動國中女生公費接種HPV疫苗，往年以2價疫苗為主，但今年9月起改為9價HPV疫苗，提供更多型別的預防！
張志隆理事長指出，大部分的HPV感染會自行清除，長期持續感染HPV且無法自行清除則是造成罹患子宮頸癌的主要原因，先前的公費2價疫苗涵蓋常見致癌型別HPV16、18。不過，有鑒於在台灣和東南亞地區，HPV52、58也是常見致癌型別。因此，如果疫苗能夠協助給予保護，當然更好。
HPV疫苗可否與COVID-19、流感等疫苗一起接種呢？台灣疫苗推動協會黃玉成理事長表示，HPV疫苗屬於非活性疫苗，可以與其他非活性疫苗如新冠肺炎疫苗、流感疫苗等疫苗同時於不同部位接種。
至於先前若因為疫情未到校等因素，而漏打HPV疫苗的情況，如果已經在15歲前打過第一劑，只要間隔超過五個月，可以於建議接種時程內依醫囑施打第二劑。若是沒來得及在滿15歲前打第一劑，接下來就必須依醫囑施打三劑，同樣的，應按照建議施打時間完成接種！
HPV疫苗全世界自2006年起開打至今超過上億劑，在有性行為前接種HPV疫苗效益是最高的。雖有人憂心施打疫苗後可能產生嚴重不良反應，或特發性關節炎等自體免疫問題，不過，2016年世界衛生組織全球疫苗安全委員會（GACVS） 評估HPV疫苗的安全性數據後，認為並無科學證據證明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。截至2020年6月，已經有107個國家將HPV疫苗納入女性的公費疫苗接種計畫，其中有33個國家將男性也納入國家疫苗接種計畫。
育有4名女兒的藝人Vicky也分享，就讀國中3年級的老三剛好遇到HPV公費疫苗政策推行，打完後沒有不舒服。就讀國小的小女兒則有機會打到公費9價疫苗，而沒來得及趕上公費疫苗的大女兒和二女兒，一定會找時間帶她們接種，畢竟女兒長大會結婚、生子，多一層保護，總是多一份安心！
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