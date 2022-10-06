咳喘痰三周應注意肺阻塞！愛肺專車認識自己的肺年齡

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柯信國醫師分享，長新冠跟肺阻塞（COPD）的共通點是「咳、痰、喘」三個症狀，許多來看胸腔科門診的新冠肺炎病人，通常只有咳或喘，痰的狀況不明顯，以致一般民眾較難區分，也難直接聯想到肺阻塞（COPD）。以前在門診收治的「咳、痰、喘」病人中，新診斷肺阻塞的病人比例約20%，「後來我們發現，這個數字在疫情之後大概上升到35%，推估可能是疫情趨緩後，民眾驚覺自己的症狀已持續太久，或變得嚴重才到門診求助」。可見在疫情期間，肺阻塞（COPD）患者延誤就醫的狀況確實有所增加。
咳痰喘死亡率高？延誤治療將加速肺功能退化！
然而，若不治療肺阻塞（COPD）或延誤治療時機，恐提高急性惡化風險。研究顯示，約五分之一的肺阻塞（COPD）病人會在急性惡化住院後一年內死亡。一般人也許很難想像，只是咳、痰、喘而已，死亡率怎麼這麼高？柯信國醫師解釋，這可分為兩個面向討論：第一，肺阻塞症狀需達一定的嚴重程度才會住院；第二，急性惡化會加速肺功能的衰退，進而提高死亡率。
因此，治療肺阻塞（COPD）除了要改善症狀，避免急性惡化也是關鍵。舉例來說，以往半個小時可走10公里，現在走100公尺就感到呼吸困難，或是半夜咳到無法入睡等等。
不過，柯信國醫師強調，很多病人上網搜尋發現肺阻塞（COPD）是不可逆的疾病，就覺得再怎麼治療也沒用，但事實並非如此，患者在用藥治療後可有效改善肺功能，進而維持生活品質。
抽菸、二三手菸提高肺阻塞風險 每年肺功能檢測不可少
越早診斷肺阻塞（COPD），就能越早避開致命危機。據統計，台灣40歲以上成人約有6.1%患有肺阻塞（COPD）。除了抽菸是最主要的危險因子，其他包括空氣污染、有害化學物質、廚房油煙、二手菸等外部環境因素都可能提高罹病風險。
值得注意的是，現今有愈多研究證實，成年前肺功能發育不良，也會提高罹患肺阻塞的機率。「有些人肺功能基本發育比正常人差，加上20幾歲就開始抽菸，即使發病時間與一般人相近，肺阻塞症狀的表現也會嚴重許多」。因此，柯信國醫師呼籲，若屬於肺阻塞的高風險族群，最好避免繼續接觸風險因子，尤其當咳、痰、喘症狀持續出現，應透過肺功能檢測來確認這些症狀是否與肺阻塞相關。
愛肺專車10月開跑 鼓勵民眾免費檢測
為了宣導早期診斷肺阻塞（COPD），台灣胸腔暨重症加護醫學會推出1分鐘登階測試，民眾可藉由自己的登階速度自檢，若1分鐘內爬不到30階（約1-2層樓），應盡速至胸腔內科就醫。此外，今年學會更邀請台中榮民總醫院與高雄長庚紀念醫院一同舉辦肺功能檢測體驗活動，只要符合以下其中一項條件，就能免費上車體驗、了解自己的肺年齡。鼓勵符合條件的民眾呼朋引伴，一同響應！
・40歲以上
・有菸癮或正在戒菸
・常接觸二手菸或三手菸者
・咳痰喘症狀長達3周以上
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