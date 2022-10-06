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《女子圖鑑》桂綸鎂拚半年被罵翻！王柏傑暖心傳訊鼓勵

▲王柏傑在《台北女子圖鑑》飾演暖男，戲外也暖心鼓勵桂綸鎂。（圖／記者葉政勳攝,2022.10.06）
▲王柏傑在《台北女子圖鑑》飾演暖男，戲外也暖心鼓勵桂綸鎂。（圖／記者葉政勳攝,2022.10.06）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-06 18:29:332022-10-06 18:32:13

由桂綸鎂主演的影集《台北女子圖鑑》，描述女主角林怡姍周旋在多位男友之間的異鄉生存故事，飾演暖男好友的王柏傑，一直陪伴在她身邊，不僅戲裡如此，戲外的王柏傑也很暖心，該劇播映後遭到網友砲轟，挑起台南、台北之戰，他傳訊鼓勵桂綸鎂，希望她心情別受影響，得到一個愛心回覆致謝。

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▲左起林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑出席《台北女子圖鑑》首映會。（圖／Disney+）
▲林思宇（左起）、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑出席《台北女子圖鑑》首映會。（圖／Disney+）
王柏傑今（6）日出席保養品活動，被問及《台北女子圖鑑》掀起南北論戰，他緩頰說，看戲本來就很主觀，也透露拍攝期本來只有3個月，因為疫情拖到半年，桂綸鎂是最辛苦的，「這半年她完全沒有休息，每一場戲、每一顆鏡頭都有她，這方面真的很努力、很辛苦。」自己則謙稱戲份太少，沒有資格掛主演，連女友謝欣穎也覺得他戲太少。

他自己身為北投人，對於「台北居大不易」這件事感觸頗深，表示年輕時跟朋友一起騎車到東區，因為沒錢完全不敢下車，剛出社會工作那陣子，住在東區的小套房每月租金要8,000元，只能吃泡麵度日。

▲王柏傑出席保養品代言活動，回憶剛在台北工作時，每天窮到吃泡麵。（圖／記者葉政勳攝,2022.10.06）
▲王柏傑出席保養品代言活動，回憶剛在台北工作時，每天窮到吃泡麵。（圖／記者葉政勳攝,2022.10.06）
而王柏傑這次以《比悲傷更悲傷的故事》入圍金鐘獎迷你劇集男主角獎，他謙虛表示平常心看待，預測自己不會得獎，因為其他演員都很厲害，能入圍已經很感謝評審記得自己，沒有抱太大期待，或許頒獎時說不定會有驚喜。

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