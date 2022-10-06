曾志偉吻26歲辣模惹議！曾寶儀緩頰「沒喝醉」：她很漂亮
資深港星曾志偉深耕演藝圈多年，人脈、交友相當廣闊，近日參加26歲馬來西亞嫩模黎峇菈慶生派對時，竟留出親吻女方的畫面，事後雖回應是「禮貌的舉動」，但仍引發網友熱議。女兒曾寶儀也大方回應該事件，認為父親應該沒有喝醉，是截圖畫面看起來很久，實際上影片可能是一閃而過的動作，雖然並不認識女方，但也禮貌稱讚對方「真的很漂亮」。
曾寶儀今（6）日與Lulu（黃路梓茵)參加黛安芬對談活動，當被問到曾志偉與嫩模的親吻風波，她大方替父親緩頰，認為他應該沒有喝醉，雖然看影片截圖畫面可能會覺得有10分鐘之久，但實際上可能就不到0.5秒的時間，因此看完影片後並沒有打電話關心，直言這件事情沒有嚴重到開家庭會議，雖然曾寶儀並不認識黎峇菈，也不忘稱讚對方「真的很漂亮」。
而曾寶儀今年除了入圍金鐘獎外，還與曾國城、唐綺陽組成新穎的「曾國寶」組合，擔任戲劇類典禮主持人，坦言試禮服已經「試到吐」，雖不會刻意爭取金鐘前三美，但也自信表示：「我是一定會美，不用特別爭取！」；而Lulu除了紅毯禮服外，也已經準備好得獎慶功宴服裝，霸氣宣告對自己最有自信心，對兩個節目爭取「綜藝節目主持人獎」都抱持正面態度。