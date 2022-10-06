曾格爾「侵門踏戶」喝醉躺沙發！閨密：正宮目擊情慾現場

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正宮閨密說，原配認真賺錢，讓先生可以參加威士忌品酒會，「吃好、用好，無限財富自由度及無限人身自由。某次軟爛男在家宴請朋友，原配回家後看到家中只剩這個女生，其他人早已離開，這女的喝醉悠閒的躺在她家沙發上，她雖然覺得怪怪的，但對於先生的說詞不疑有他，結果被說『原配不懂先生要什麼，難怪會外遇』」，讓她火大直呼「這到底是什麼世道」？
閨密也透露，若今天性別相反，先生努力工作賺錢，老婆超強物慾，動不動參加品酒會，然後拿170萬贊助小狼狗，「有人會說『先生不懂老婆要什麼，難怪會紅杏出牆』嗎？希望大家不要檢討受害者，她唯一的錯就是太相信自己的先生」。
此外，正宮閨密還爆料「不要再說什麼陳姓富商，他只是個靠老婆出入高級社交圈的軟爛男，如果沒有老婆，他就只是個無所事事的人，連贊助小三的170萬也都是老婆賺來的錢，乍看之下的型男外貌都是用錢砸出來」，也狠酸「小三」可能是攻頂離紫外線太近，「三十歲長得像四十歲，只能靠修圖來營造網美形象，看來她登山之餘就是在學習修圖技巧，有圖有真相」，更分享「未修圖的團體活動照」。
最後，正宮閨密更爆料「總之軟爛男利用老婆的名號到處結交有錢人，這個小三再利用他拉贊助，兩個人都不要臉到了極點」，曾格爾還要富商「回家要好好安撫老婆，沖杯好喝的咖啡給她唷」，讓她超傻眼「真的是假好心，事後還要渣男要原配不要亂說話，聽說她10月底要出書，不知道會怎麼發展下去」。
比對正宮在深夜發千字文的內容，也明確指出富商和曾格爾一共見面6次，其中2次都在家中，更讓這篇自稱是正宮閨密網友的爆料文，增添幾分真實性，引起網友熱議。面對爆出不倫戀，曾格爾昨（5）日則透過臉書表示「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動，關於此事我將不再回應，靜待法律處理」。（編輯：郭佩蓉）