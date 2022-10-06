全國中等學校跆拳道錦標賽 陳俐廷包辦雙金成大贏家

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男子團體3人組，松山家商的王敍名/王敍帆/鄧文智壓軸出場，第一品勢就以整齊精實的動作拿下7.6分，第二品勢的組合動作又取得7.77分，最終以7.685超高分摘下金牌。松山家商教練張瀚文表示，「他們是第一次搭配，拿到冠軍，是他們認真練習的成果，為明年全中運資格作準備。」
育成高中的陳孝澤/陳俐廷在男女混合雙人組決賽中，展現絕佳的默契和動作，以些微差距拿到第1名，教練張修銘表示，「他們的型態、打法很相似，所以，決定讓他們比混雙，練習很久，決賽時把練習的都發揮出來。」
陳俐廷在個人品勢複賽拿下第3名，決賽卻表現優異，以7.365分如願拿下金牌，收穫雙金，成為這屆高中組品勢的贏家。男子個人品勢則是由桃園市北科附工蘇靖哲獲得冠軍，松山家商的王敍帆、鄧文智包辦第2、第3名。
女子團體前3名為臺北市立育成高中、國立基隆女子高級中學、大安高工；男子團體前3名則是臺北市松山家商、桃園市北科附工、臺北市立育成高中。
新竹縣楊文科縣長表示，「這次縣政府特別提供舒適的比賽場地，邱縣長推動跆拳道不餘遺力，我接續傳承下來發展，把跆拳道精神發揚光大。」
中華跆拳道協會張火爐理事長指出，「協會有很多事務要推展，很感謝中小學跆拳道總會舉辨比賽，讓選手參與，累積經驗，來重振台灣跆拳道的名聲。」