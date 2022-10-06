美元指數恐見117！市場波動加劇　渣打銀提3D投資策略

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同時，美元走強不僅是金融市場波動的結果，另一方面也是造成市場波動的主要因素之一。他提到，從歷史資料顯示，美元走強不僅牽動美國金融條件收緊，更讓美國以外地區（特別是新興市場）面臨資金外流、匯率貶值，進而引發輸入性通膨、帶動美元計價的債務遭逢償債風險。
不過，渣打銀行財富管理團隊認為，未來6-12個月內美元走勢可能在觸頂之後出現逆轉的機會，主要原因可能來自於全球通膨逐漸回落讓聯準會升息循環進入尾聲、中國大陸取消防疫清零政策，以及烏俄戰事以某種形式打破目前的僵局。
至於非美貨幣則持續承壓，他分析，歐元在能源安全和配給問題的陰影揮之不去，加上歐洲央行相對緩慢的升息步伐，短期內對歐元仍帶來下行壓力，預估歐元兌美元未來1-3個月走勢可能仍疲弱，並測試1歐元兌換0.90美元附近的支撐位，年底可能收在0.93-0.94附近。一旦美國與歐洲的利差縮小，歐元低估的情況便可能逆轉。
英鎊則因新政府宣布減稅計劃企望重振經濟，但英國央行仍必須透過升息抑制通膨，導致財政與貨幣政策相互矛盾造成市場恐慌，使英鎊兌美元一度重挫。儘管英鎊在1英鎊兌 1.05美元附近出現反彈，渣打銀行財富管理團隊對英鎊的中長期表現仍持相對較保守的看法，認為停滯性通膨的風險可能持續拖累英鎊後市。
日圓由於美日利差持續擴大，日圓匯率恐易升難跌，推動市場持續測試1美元兌換146- 147日圓的區間。不過，日本央行開始進場干預，加上油價下跌以及日圓空頭部位過高可能出現逆轉，日圓匯率也有機會回到接近140-141附近震盪。
人民幣在美中貨幣政策分歧在短期內讓人民幣帶來上行壓力，1美元兌換7.20人民幣可能是關鍵阻力，但隨著2023年中國經濟成長有機會觸底反彈，人民幣可望回升至7.0附近的價位。
不過，渣打銀行財富管理團隊預測，美國聯邦基準利率終值在2023年上半年來到4.5%。在聯準會今年多次大幅拉升利率後，升息循環可能在年底進入尾聲。因此，隨著第4季底利率水準進入此輪升息循環的高點，債券殖利率繼續攀升（價格下跌）的最壞情況也接近反轉點。基於未來12個月利率不太可能再大幅上升的情況下，且市場轉向關注經濟成長下修的風險，成熟市場高評級債券價格修正後殖利率具有吸引力；此外，亞洲美元債券的總體信用品質較高以及中國政策支持，這兩項資產均是相對看好的債券類別。
非投資級別與新興市場債券則持續面臨逆風，由於全球經濟成長放緩恐讓部分企業財務體質惡化，成熟市場的非投資評級債券信用風險也隨之升高，後續表現面臨挑戰。新興市場國家則因面臨嚴峻的通膨壓力以及資金外流可能引發貨幣貶值的雙重壓力，導致新興市場當地貨幣債券難有表現。
此外，從評價面角度而言，亞洲股市（日本除外）仍然是股票投資較佳的地區，預估區域內2023年的企業盈餘成長依舊強勁，渣打銀行財富管理團隊相對看好印度股市的表現，對中國大陸股市則維持中立觀點。至於英國股市因評價面相對便宜，加上股利率較全球股票均值高出2%，值得納入考慮。能源、原物料行業比重較高也能抵禦通膨，但匯率避險仍是首要考量；美股則在強力緊縮政策壓抑下，維持中立觀點；對歐洲股市看法則持續保守的態度。
投資產業類別部分，渣打相對看好能源類股，原因在其評價面仍偏低並能抵禦通膨影響。此外，也可考慮納入高息股票也能打造多元化的收益型資產配置；綠色經濟與數位化類股則可能呈現短空長多格局，儘管無法自外於近期全球股市的低迷，但自7月美國《通膨削減法案》宣布以來，綠色經濟是最大受惠者，相關產業表現也相對抗跌，顯見能源安全以及能源轉型的投資主題持續獲得市場關注，還有數位化、網路安全在地緣政治衝突升溫之際更受市場重視，同樣值得留意。