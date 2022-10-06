高爾夫女神否認是Rain小三！高EQ回：感謝被比較成金泰希
韓流天王Rain、高爾夫球選手朴潔被週刊影射有不倫關係，朴潔長相亦被網友比喻神似金泰希，《機智醫生生活》的曹政奭還被牽扯其中，事情鬧得沸沸揚揚，Rain跟曹政奭已紛紛提告捍衛名譽，朴潔也在IG發文澄清，更展現高EQ表示：「雖然不像（金泰希），但還是感謝被拿來比較。」
根據《Woman Sense》報導，有實力且家庭美滿的知名巨星D，把美女妻子晾在一邊，跟另一位美貌的高爾夫球選手A熱戀，而D男跟A女是在高爾夫球慈善大賽結識，因有共同話題，加上A女活潑大方、清純可愛，2人情感加速升溫，讓人訝異的是，A女跟D男的演員老婆是相互認識的閨密關係，所以A女D男才明目張膽的保持聯繫。
《Woman Sense》的爆料曝光後，網友矛頭指向Rain、朴潔就是文中男女主角，朴潔長相神似金泰希，大家驚訝表示：「嚇了一跳，怎麼能和長得那麼像妻子的女人...」；曹政奭更無辜被牽扯其中，2男已透過公司澄清「婚外情不是事實」，喊話媒體與網友勿再以訛傳訛，將採取法律途徑應對。
案件延燒一下午，被暗指第三者的朴潔終於打破沉默，否認介入別人的婚姻，她說：「無言...只有在幾年前的贊助活動中見過而已，連電話號碼都不知道...壞人們...雖然不像（金泰希），但還是感謝被拿來比較，竟然會發生這種不像話的事情...」而Rain也更新IG限時動態，分享頻道新影片上架，絲毫不受謠言影響。