南投某科大爆濺血！男大生疑遭霸凌 持美工刀反擊釀1傷
南投縣一所科技大學，今天（6日）2名學生在課堂上發生衝突，雖然老師在第一時間阻止，但下課後其中一方仍持續挑釁，沒想到被找麻煩的學生竟突然掏出美工刀，劃傷一名對他施暴的男同學臉部，詳細事發原因，還有待進一步調查。
事後2段影片被目擊學生PO上網，畫面中顯示，2名學生先是在課堂中爆發口角，當下老師立刻出面拉開雙方，才沒有造成進一步失控，但下課後，一名身穿白上衣的同學卻找來學長助陣，試圖強行將被找麻煩的學生帶離教室。
隨著圍觀人群不斷起鬨大喊「輸贏啦」、「乎死啦」等語，被攻擊的藍衣學生疑似因此落淚，正當另名身材魁武的男子要將他拖出教室時，藍衣學生為求自保，遂拿出美工刀反擊，劃傷抓他的男同學臉部，頓時鮮血直流，一干人等也被這一幕嚇得四散而逃。
校方表示，被圍攻的同學近期家中發生劇變，因其父親上個月過世，情緒較不穩定，事後已將受傷同學送醫，除了安撫學生情緒外，也會通知雙方家長到校處理後續事宜。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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