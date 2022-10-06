《終極一班6》要開拍？男星爆劇組進度：50歲還畢不了業
台灣經典偶像劇《終極一班》，不僅捧紅汪東城、辰亦儒、炎亞綸，更陪伴過不少民眾成長。其中，被譽為「萬年班長金寶三」的男星張皓明也因此走紅，更陸續出演多部《終極系列》，不過張皓明近日卻透露，原本有要拍《終極一班6》，但到最後無疾而終，掀起粉絲熱議。
張皓明日前在節目《命運好好玩》上透露，其實《終極一班6》已經要開拍了，「本來說是7月要開拍，後來又弄一弄說又等到10月，突然製作人就發訊息給我們說，因為某些原因，我們不知道，就是暫緩這樣」，讓他忍不住感嘆，「總覺得每次那戲已經紅了，然後又差那麼一點。」
張皓明笑說，當初是30幾歲去演20幾歲的高中生，直到今年剛好滿50歲了，就像鐵牛運功散的主角阿榮一樣，「阿榮永遠退伍不了嘛，我是永遠畢不了業啊」，成為名符其實的「萬年高中生」。幸好在沒戲演的這段期間，他和老婆互相Cover，由自己來顧小孩，同時也去經營副業，或者去幫忙家裡的進口車生意。
影片曝光後，就有網友留言，「好期待終極一班續集哦～最喜歡大東跟金寶山的對戲，令人笑翻。」事實上，早在今年3月初就傳出《終極一班》的製作公司可米，有意邀請汪東城回鍋拍攝《終極一班6》的消息，再加上汪東城當時還和陳德修和張皓明拍短片，張皓明還詢問「你跟編劇到底聊得怎麼樣啊！」至今仍讓影迷相當期待。（編輯：詹鎰睿）