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張善政造勢僅百人　桃園人士：鄭文燦已裂解藍營組織

▲張善政昨日成立勞工後援會僅100多人到場，藍營組織傳鬆動受到關注。（圖／讀者提供）
▲張善政昨日成立勞工後援會僅100多人到場，藍營組織傳鬆動受到關注。（圖／讀者提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-06 20:36:49

桃園市長鄭文燦8年任期屆滿，民進黨推出在地立委鄭運鵬，力拚延續桃園綠色執政；國民黨則提名空降的前行政院長張善政，期盼能夠突圍。消息人士針對近來桃園選情表示，過去國民黨自豪的組織戰，在鄭文燦8年執政下已經沒有優勢，張善政昨日成立勞工後援會僅100多人到場，多數藍營參選人也神隱，藍營鐵票已生鏽；綠營人士則說，鄭文燦2任8年高執政滿意度，為鄭運鵬打下相當好的基礎，近來鄭運鵬造勢氣勢強，正是強攻陸戰的成果驗收。

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▲張善政勞工後援會成立場面冷清，藍營議員參選人多半神隱。（圖／讀者提供）
▲張善政勞工後援會成立場面冷清，藍營議員參選人多半神隱。（圖／讀者提供）
談到近來桃園選情，知情人士表示，張善政昨日晚間成立勞工後援會，到場大約100多人，安排的桌次並沒有坐滿，有些工會更是用「聚餐」名義讓成員出席。

該人士透露，一般來說工會很難強制成員出席，都是採取報名制，真的沒有人的時候才會由幹部一個一個詢問，而有些工會成員一聽到鄭運鵬就爭相報名參加，但是一聽到張善政卻意興闌珊，不少人也大感意外。

該人士表示，這樣疲軟的氛圍似影響到藍營議員小雞，昨日現場只有一名新人議員參選人熱情參與，其他參選人幾乎神隱或是沒有合照。

地方要角感嘆，過去國民黨靠著傳統宗親會以及眷村鐵票選舉，對於組織戰相當自豪，但在這8年人口結構改變，加上鄭文燦政績的確不錯，讓傳統鐵票慢慢生鏽。甚至還有眷村後援會成立時人數太少，讓張善政團隊相當尷尬。

該人士也提到，國民黨7月中旬啟動「議起相挺動起來」專案，由黨籍議員參選人幫忙call人動員造勢，但不知為何，辦了5、6場活動後，大約1個月前就沒有再舉辦了，這都再再顯示，國民黨地方組織似有鬆動，張善政的陸戰陷入危機。

據了解，鄭運鵬下周也將成立勞工後援會，鄭團隊喊出1500人的目標，是否達標讓張善政疲弱的聲勢再被壓過，將會是下周桃園政壇高度關注的指標。

綠營人士表示，相較張善政近來陸戰艱困，鄭文燦2任8年高執政滿意度，為鄭運鵬打下相當好的基礎，近來綠營重量級人士接連替鄭運鵬站台，總統蔡英文到場的造勢，甚至吸引破萬名民眾入場，都是鄭運鵬強攻陸戰的展現。

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