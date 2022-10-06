張善政造勢僅百人　桃園人士：鄭文燦已裂解藍營組織

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該人士透露，一般來說工會很難強制成員出席，都是採取報名制，真的沒有人的時候才會由幹部一個一個詢問，而有些工會成員一聽到鄭運鵬就爭相報名參加，但是一聽到張善政卻意興闌珊，不少人也大感意外。
該人士表示，這樣疲軟的氛圍似影響到藍營議員小雞，昨日現場只有一名新人議員參選人熱情參與，其他參選人幾乎神隱或是沒有合照。
地方要角感嘆，過去國民黨靠著傳統宗親會以及眷村鐵票選舉，對於組織戰相當自豪，但在這8年人口結構改變，加上鄭文燦政績的確不錯，讓傳統鐵票慢慢生鏽。甚至還有眷村後援會成立時人數太少，讓張善政團隊相當尷尬。
該人士也提到，國民黨7月中旬啟動「議起相挺動起來」專案，由黨籍議員參選人幫忙call人動員造勢，但不知為何，辦了5、6場活動後，大約1個月前就沒有再舉辦了，這都再再顯示，國民黨地方組織似有鬆動，張善政的陸戰陷入危機。
據了解，鄭運鵬下周也將成立勞工後援會，鄭團隊喊出1500人的目標，是否達標讓張善政疲弱的聲勢再被壓過，將會是下周桃園政壇高度關注的指標。
綠營人士表示，相較張善政近來陸戰艱困，鄭文燦2任8年高執政滿意度，為鄭運鵬打下相當好的基礎，近來綠營重量級人士接連替鄭運鵬站台，總統蔡英文到場的造勢，甚至吸引破萬名民眾入場，都是鄭運鵬強攻陸戰的展現。