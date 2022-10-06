「松山之亂」主嫌遭判刑！檢察官不准易科 當場發監執行
台北市松山分局中崙派出所，去年發生一起黑衣人闖入警局毀損電腦等相關物品的暴力事件，事後犯嫌徐權遭判刑6個月，得易科罰金定讞，台北地檢署通知徐權9月底報到，但當天卻遲遲不見人影，直到10/6下午，他才帶著18萬罰金到北檢執行科，對此，檢察官認為，徐權挑釁公權力，毫無法治觀念，因此駁回易科罰金聲請，立刻送監執行。
回顧案情，去年4月16日凌晨，北市松山分局一名員警，因在返回派出所的路上，要求一群在路邊大聲喧嘩的黑衣人控制音量，未料對方竟進入局內砸壞電腦；事後更被爆出派出所監視器畫面，被所長「不慎」格式化，頓時引起社會大眾議論。
法院審理期間，傳出徐權願賠付電腦螢幕8000元換取和解，再度讓外界發出質疑聲浪，因此當時的分局長陳昭甫親自出庭否認，並請求法院重判，最終台北地院依損壞公務員職務上掌管之物品罪，處徐權有期徒刑6個月，得易科罰金定讞。
北檢原訂於9/30傳喚徐權到案，但當天他未遵期出現，直到檢察官開出拘票，徐權才於10/6現身北檢，並聲請易科罰金，但檢察官認為，徐權挑釁警方公權力，法治觀念蕩然無存，故不准易科罰金，當場將他上銬發監執行。（編輯：陳苾暐）