第13屆金漫獎頒獎　奇幻漫畫《星咒之絆》奪金漫大獎

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Moonsia在美國出生、台灣長大，於紐約工作居住8年後，開始居無定所的旅行生活，並且同時繪製WEBTOON連載《星咒之絆》，這是Moonsia在地中海從克羅埃西亞到摩洛哥的旅行中獲得靈感製成的作品。
Moosia表示，自己從13歲起決定要當漫畫家，後續受到同學、老師的鼓勵，更確立志向，到加拿大讀書、紐約工作，受到當地文化影響，也改變了創作方式，2018年決定離職，並效仿上一部作品《未曾聽聞海潮之聲》的主角，看遍世界各地，開始邊旅行邊畫漫畫，至今已到訪33個國家；《星咒之絆》就是在旅途中遇到各式各樣的人、遭受文化衝擊、不斷突破舒適圈，而製作出的漫畫，她常常把沿途風景畫進漫畫。
Moosia說，畫漫畫很辛苦，曾經也想過放棄、畫到想吐，花了8、9個月才找回初心，建議所有漫畫家在迷惘時，可以看看從前的作品，找回純真創作者的感覺。
今年典禮現場頒發「特別貢獻獎」給大塊文化董事長郝明義，他自1978年起從事出版業，1989年創立《星期漫畫週刊》，提供台灣原創漫畫發表平台，發掘、培育眾多優秀漫畫作者及作品，如麥人杰《天才超人頑皮鬼》、陳弘耀《一刀傳》等，並以「馬利」為筆名擔任漫畫編劇，與鄭問合作《阿鼻劍》漫畫；1996年創立大塊文化，積極引進歐美漫畫作品，並持續為資深及新銳創作者提供舞台，如出版2021年金漫獎特別貢獻獎得主任正華的經典作品、獲義大利波隆那拉加茲獎的阿尼默《小輓》等，為台灣漫畫開創新格局。
郝明義說，漫畫特別之處在於跨越現實，有著奇想幻想，且最方便創作，又是最沒障礙、老少咸宜的媒介，並提到「越專制越極權的地方對漫畫的壓制越大」，台灣過去在戒嚴時代就是如此、嚴格的家庭也是如此，可以見得漫畫一直都是想要衝破拘束、侷限、超越現實等種種可能的媒體。最後他勉勵所有漫畫家，要相信初心、童心。
漫畫編輯獎以《DAY OFF》、留守番工作室負責人黃思蜜獲得。黃思蜜說，小時候想當漫畫家，沒想到長大當設計師、開出版社，今天還以漫畫編輯身分領獎；《DAY OFF》是以出版文字作品為主的留守番工作室的第一本漫畫，這是在疫情下孵育的作品，當初看中他獨特用色、女性視角的甜美，目前第二季正在CCC連載中，希望這份療癒可以傳達到台灣、世界各地讀者心中，並期許台灣有越來越多以非異性戀為主角的娛樂作品誕生。
跨域應用獎由《達克比辦案》、親子天下獲得，《達克比辦案》為台灣中小學間最受歡迎的暢銷生物科普系列漫畫，作者巧妙將艱澀的生物知識，通過漫畫與引人入勝的情節安排，自然地傳達給讀者。衍生作品包括與金馬獎獲獎團隊「菊香動畫」共同開發的《動物警探達克比》動畫，以及有聲故事，已開發8張專輯上架於親子天下有聲故事APP。
漫畫新人獎由《打怪前先離婚？》作者安妮羊獲得。該作品講述外星人入侵台灣，因為老公「時宇」是拯救台灣的超級英雄，「幸真」不斷地遭到外星人綁架，婚姻生活出現巨大危機，從外星人與人類的互動，反映現實生活中的問題。
本屆年度漫畫獎共6部作品獲獎，《無價之畫：巴黎的追光少年（上）》描寫日治時期、台灣油畫大師楊三郎的故事。作者HOM說，原本沒自信接下這個故事，後來參觀楊三郎展時，看到他在過世前留下一句話「如果有來生，還要再畫畫」，因而被激勵，雖然楊三郎畫西畫，自己畫漫畫，但喜歡畫畫的心情一定是同樣的。
李永得致詞時表示，金漫獎本身就是一個很好的平台，去年得到金漫大獎的小島的作品《獅子藏匿的書屋》，這部作品不但得到獎金50萬，還讓作品被國內外看見，明年安古蘭國際漫畫節，這部作品會出版法文版，這就是我們一直期待的，透過獎項的頒發，讓漫畫家的才華被看到，最終達成版權輸出和漫畫多國語言輸出。
李永得說，除此之外，還有很多漫畫作品影視化、做成文創商品，包括常勝的《閻鐵花》馬上就要拍成電影；左萱的《神之鄉》已經拍成電視劇，播出以後反應非常好，也增加漫畫的銷量；洪元建的《宅男打籃球》也要拍成電視劇，所以漫畫也是一個非常好的IP，能發展成各種不同的影視作品、文化作品、文創作品。文化部會和漫畫界一起合作，讓台灣漫畫產業一年比一年進步、產值一年比一年更大，創意更加無限。