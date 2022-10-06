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沒了空污利器！盧秀燕陷狼師、舔中爭議　蔡其昌聲量大勝

▲蔡其昌代表民進黨參選台中市長，力阻4年前靠打空污議題取勝的盧秀燕連任。（圖／民進黨提供）
▲蔡其昌代表民進黨參選台中市長，力阻4年前靠打空污議題取勝的盧秀燕連任。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-06 21:51:52

繼9月24日於台中舉辦黨慶音樂會，民進黨昨日又將中常會移師台中，並於會前舉辦「翻轉中台灣」記者會，拉抬中部縣市長參選人。鑽研大數據的臉書粉專「今天有數嗎」今（6）日發現，在總體的社群聲量上，民進黨台中市長參選人蔡其昌以 251,131遠遠勝過現任市長盧秀燕，而盧秀燕不僅聲量較低，在文字雲部分，也被「台中狼師案」等負面關鍵字纏身。

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▲台中市長盧秀燕爭議不斷。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）
▲盧秀燕4年前主打「市長換人、空氣換新」，惟台中空氣並沒有改善，也替盧秀燕連任之路蒙上一層灰。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）
選舉進入倒數51天，台中市一直以來都是兩黨兵家必爭之地，過去幾次選舉都經常有「決戰中台灣」的說法。民進黨此次提名立法院副院長蔡其昌，力拚拉下盧秀燕，收復4年前意外失守的中都。

臉書粉專「今天有數嗎」表示，透過QSearch抓取過去2個月、連續8週的聲量來看，在總體的社群聲量上，蔡其昌以251,131遠遠勝過盧秀燕，甚至盧秀燕的聲量只有197,275，不到20萬。

「今天有數嗎」表示進一步說，由於盧秀燕是現任市長，有許多常態性的市政資訊發布，發文量2878 篇，幾乎是蔡其昌1838篇的 1.5 倍，但從平均聲量來看，蔡其昌反而以每篇137勝過盧秀燕的每篇68，整整是盧的2倍。從這數字來看，蔡其昌團隊更加進入選舉的節奏。

「今天有數嗎」也說，在這連續8週的聲量統計中，蔡其昌幾乎是每週的聲量都勝過盧秀燕，僅僅在9月5日至11日這週略輸給盧秀燕。但細究台中當週的新聞議題，正是引發全國關注的「台中狼師案」，該案件也引來不少對於盧市府的批評。

「今天有數嗎」說，從這8週的文字雲看出「盧秀燕身陷負面標籤」「未有市政亮點」等窘境。排除掉背景值如「台中」「市政府」「市長」等等關鍵字，盧秀燕身上最重要的2個標籤，一個正是前述的「台中狼師案」，另一個則是國民黨副主席夏立言的「訪中」行程，因夏立言身兼台中市國際事務委員會委員以及市政顧問，而導致這把統獨敏感議題的火燒到盧秀燕身上。相較之下，蔡其昌成功打出的「行動派」slogan 則是成功貼到自己身上。

「今天有數嗎」指出，選舉已經進入最後8週，相較於4年前盧秀燕陣營跟著公投題目的「空污」追打執政的民進黨，這次選舉失去了這把博取聲量的神器後，竟無法以現任市長身份提出正面選戰主軸，恐令台中市民失望。

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