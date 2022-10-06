改編劉若英神曲！林佳龍競辦獻唱：想要問問侯友宜敢不敢
民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室今（6）日舉行「爭功諉過空話王 侯友宜出來面對」記者會。林辦發言人李晏榕指出，新北治安評比倒退，侯友宜冷血沒道歉，也沒有具體改善政策，她也改編劉若英神曲《為愛癡狂》演唱，「想要問問你敢不敢，像你說過那樣做好做滿，想要問問你敢不敢，跟林佳龍市長一起來辯論」做為總結，呼籲侯友宜承諾做好坐滿，並且端出政見牛肉。
對於新北治安倒退一事，李晏榕提出質疑表示，侯友宜自豪出身警界，但不僅有民眾被誤認通緝犯遭受暴打，侯友宜冷血沒關心沒道歉，導致市民不敢住在新北，就連雜誌評比當中，新北治安也嚴重滑落，不曉得侯友宜做何感想，有何具體改善政策？
李晏榕也在現場改編劉若英神曲《為愛癡狂》演唱，「想要問問你敢不敢，像你說過那樣做好做滿，想要問問你敢不敢，跟林佳龍市長一起來辯論」做為總結。她強調，大家已經受夠了侯友宜競選辦公室，不斷用沒有真憑實據的空話，來回應林佳龍對新北倒退所提出的解方。
李晏榕除了呼籲侯辦承諾願意做好做滿，不會選總統，也請侯辦拿出政策牛肉，正面對決，和林佳龍一起來辯論。
而侯友宜原先預估11月中請假，但現在已經開始競選行程，李晏榕回應，侯友宜競選行程就是為了未來競選總統鋪路，侯友宜本人和辦公室都沒有正面否認選總統，藍營也有風聲表示，侯非常有可能是下屆總統候選人。她強調，現在民調有持續拉近，最近林佳龍也開始陸戰行程，如果大家在市場、街頭看到林佳龍，也多給予鼓勵。