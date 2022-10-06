流感來勢洶洶　醫急籲「這些人」快接種疫苗

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亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，政府自10月1日起，已開放符合公費流感疫苗接種人員進行接種，開放條件如下：
1.醫事及衛生防疫相關人員
2.65歲以上長者
3.安養、養護、長期照顧(服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員
4.6個月以上至國小入學前幼兒
5.孕婦
6.具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者
7.6個月內嬰兒之父母
8.幼兒園托育人員及托育機構專業人員
9.國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生
10.禽畜相關及動物防疫人員
新冠疫苗可與流感疫苗同時接種 提升保護力
部分民眾可能會有若已接種新冠肺炎疫苗，是否還有必要接種流感疫苗的疑惑，亞東醫院家庭醫學部陳志道主任表示，新冠肺炎與流感是不同的病毒，發生同時感染或先後感染的情況都有可能發生，建議尚未染疫且未接種第四劑新冠肺炎疫苗，以及符合流感疫苗接種條件的民眾，盡快接種新冠肺炎與流感疫苗，提升自我保護力。
因流感疫苗為不活化疫苗，可和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，民眾不需過度擔心。另外，疑似或確診感染COVID-19者，建議於結束居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理及自主防疫且無疑似SARS-CoV-2感染症狀後，確認無其他疫苗接種禁忌症者，亦可接種流感疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55348
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