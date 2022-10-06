台灣設計展全面開展　陳其邁：歡迎登島感受台灣設計力

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陳其邁表示，高雄港過去是工業港口，肩負著大多數貨櫃的輸出，如今是創意的港口，用軟體、設計和想像連結到全球各地，高雄是一座肯打拚、學習的城市，近2年灣區有很大改變，感謝中央給予機會，包括在亞灣區5G AIoT園區的投資計畫；他相信高雄未來會繼續發展、學習，有著截然不同的風貌。
陳其邁驕傲地說，台灣就是一個美麗而偉大的國家，感謝從世界各地前來的設計師，讓大家看見台灣的美麗；他也提到，輕軌在各方努力下終於復工，其中5站在昨(5)日通車試營運，歡迎大家搭乘輕軌，一起登上設計中島。
王美花認為，設計對於城市而言是重要的元素，城市的發展必須結合美學、設計，她回想上次在駁二舉辦空前成功，並大大提高知名度，而這次市府又立下更難超越的典範，她舉戶政所重新設計結婚背板為例，更吸引年輕人打卡，同時結合許多工藝文化等元素，保留也翻轉整座城市的樣貌。
今年台灣設計展整合高雄港灣優勢及百年積累歷史，集結全台、全球共560位設計師參與，打造史上最大的萬坪展區，38個行政區全城響應，包含「設計中島」10大必看展覽、「城市展區」7處歷史場景、「設計響應」超過100場熱點活動、串連超過500家業者，更有19年首度海上展場，而經濟部則策畫「創造之城-高雄」、「未來轉變中」、「高雄產生」、「未來巡航」4個展區，於明天開展。