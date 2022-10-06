台灣設計展全面開展　陳其邁：歡迎登島感受台灣設計力

「 2022 台灣設計展」今 (6) 日晚間在蓬萊商港設計中島開幕 ， 以「台灣設計設計台灣」為題的台灣設計展，明天將全面開展，昔日創造外銷奇蹟的「經濟中島」，於台灣設計展期間化身成「設計中島」，集結超過百位設計師巧思創意，為展史上最多設計團隊參與，經濟部長王美花、市長陳其邁共同啟動 1 分鐘光之展演，邀請全台民眾一同前進設計中島，領略台灣、高雄豐沛的設計力。

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▲「2022台灣設計展」推出33間展館活動。（圖／截自陳其邁臉書）

台灣設計展是繼 2005 年及 2012 年重回高雄，開幕典禮首先播放經濟中島透過台灣設計展翻轉為設計出口的「設計中島」，王美花、陳其邁偕同總策展的台灣設計研究院院長張基義及副市長史哲等人，為活動揭幕、觀展，搭配精彩奪目的設計擎天光之展演， 22 只貨櫃釋放璀璨光束打向天際，展現台灣及高雄的設計力。

陳其邁表示，高雄港過去是工業港口，肩負著大多數貨櫃的輸出，如今是創意的港口，用軟體、設計和想像連結到全球各地，高雄是一座肯打拚、學習的城市，近 2 年灣區有很大改變，感謝中央給予機會，包括在亞灣區 5G AIoT 園區的投資計畫；他相信高雄未來會繼續發展、學習，有著截然不同的風貌。

▲22組貨櫃齊向夜空射發「設計擎天光」。（圖／截自陳其邁臉書）

陳其邁驕傲地說，台灣就是一個美麗而偉大的國家，感謝從世界各地前來的設計師，讓大家看見台灣的美麗；他也提到，輕軌在各方努力下終於復工，其中 5 站在昨 (5) 日通車試營運，歡迎大家搭乘輕軌，一起登上設計中島。

王美花認為，設計對於城市而言是重要的元素，城市的發展必須結合美學、設計，她回想上次在駁二舉辦空前成功，並大大提高知名度，而這次市府又立下更難超越的典範，她舉戶政所重新設計結婚背板為例，更吸引年輕人打卡，同時結合許多工藝文化等元素，保留也翻轉整座城市的樣貌。