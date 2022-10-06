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台灣設計展全面開展　陳其邁：歡迎登島感受台灣設計力

▲「2022台灣設計展」在高雄蓬萊商港設計中島開幕，經濟部長王美花與高雄市長陳其邁偕同總策展的台灣設計研究院院長張基義及副市長史哲等人，為活動揭幕、觀展。(圖／高市府提供)
▲「2022台灣設計展」在高雄蓬萊商港設計中島開幕，經濟部長王美花與高雄市長陳其邁偕同總策展的台灣設計研究院院長張基義及副市長史哲等人，為活動揭幕、觀展。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-06 23:11:32

2022台灣設計展」今(6)日晚間在蓬萊商港設計中島開幕以「台灣設計設計台灣」為題的台灣設計展，明天將全面開展，昔日創造外銷奇蹟的「經濟中島」，於台灣設計展期間化身成「設計中島」，集結超過百位設計師巧思創意，為展史上最多設計團隊參與，經濟部長王美花、市長陳其邁共同啟動1分鐘光之展演，邀請全台民眾一同前進設計中島，領略台灣、高雄豐沛的設計力。

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▲「2022台灣設計展」推出33間展館活動。（圖／截自陳其邁臉書）
▲「2022台灣設計展」推出33間展館活動。（圖／截自陳其邁臉書）
台灣設計展是繼2005年及2012年重回高雄，開幕典禮首先播放經濟中島透過台灣設計展翻轉為設計出口的「設計中島」，王美花、陳其邁偕同總策展的台灣設計研究院院長張基義及副市長史哲等人，為活動揭幕、觀展，搭配精彩奪目的設計擎天光之展演，22只貨櫃釋放璀璨光束打向天際，展現台灣及高雄的設計力。

陳其邁表示，高雄港過去是工業港口，肩負著大多數貨櫃的輸出，如今是創意的港口，用軟體、設計和想像連結到全球各地，高雄是一座肯打拚、學習的城市，近2年灣區有很大改變，感謝中央給予機會，包括在亞灣區5G AIoT園區的投資計畫；他相信高雄未來會繼續發展、學習，有著截然不同的風貌。

▲22組貨櫃齊向夜空射發「設計擎天光」。（圖／截自陳其邁臉書）
▲22組貨櫃齊向夜空射發「設計擎天光」。（圖／截自陳其邁臉書）
陳其邁驕傲地說，台灣就是一個美麗而偉大的國家，感謝從世界各地前來的設計師，讓大家看見台灣的美麗；他也提到，輕軌在各方努力下終於復工，其中5站在昨(5)日通車試營運，歡迎大家搭乘輕軌，一起登上設計中島。

王美花認為，設計對於城市而言是重要的元素，城市的發展必須結合美學、設計，她回想上次在駁二舉辦空前成功，並大大提高知名度，而這次市府又立下更難超越的典範，她舉戶政所重新設計結婚背板為例，更吸引年輕人打卡，同時結合許多工藝文化等元素，保留也翻轉整座城市的樣貌。

今年台灣設計展整合高雄港灣優勢及百年積累歷史，集結全台、全球共560位設計師參與，打造史上最大的萬坪展區，38個行政區全城響應，包含「設計中島」10大必看展覽、「城市展區」7處歷史場景、「設計響應」超過100場熱點活動、串連超過500家業者，更有19年首度海上展場，而經濟部則策畫「創造之城-高雄」、「未來轉變中」、「高雄產生」、「未來巡航」4個展區，於明天開展。

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