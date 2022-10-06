逾百位專業人士聯署　譴責柯陣營炒作自殺議題

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另，再加上臺北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍、高雄市立凱旋醫院等專科醫院，與高雄市醫師公會、高雄市社工師公會、高雄縣臨床心理師公會、高雄市職能治療師公會、台北醫學大學、高雄醫學大學、高雄長庚紀念醫院、彰化基督教醫院、奇美醫院、及許多基層院所等，第一線參與自殺防治工作的各界學者、專家、醫師、社工及相關醫事人員達到130人。
連署內容指出，自殺議題的媒體不當揭露，曾多次在台灣社會造成嚴重的模仿效應負面影響，也因此在108年6月施行的「自殺防治法」所明文禁止。詎料近日高雄卻有候選人透過媒體、網路及自媒體等一再以自殺議題作為選舉操作，包括公布自殺方式、特定地點，不斷扭曲而刺激的選舉言論不僅傷害遺族、已經嚴重妨礙自殺防治專業，非常不可取。
專業人士憂心，此舉可能會惡化遺族傷痛，更可能引發自殺的模仿效應，選舉初衷應為選民的福祉服務，資源與曝光的動員能力，更是任重而道遠，妥善謹慎的處理此類敏感而專業的公眾議題應該是基本的政治道德素養。
連署內容指出，高雄市108年自殺死亡有506人，為近5年來最高，在市民及自殺防治專業人員的努力，這兩年已經下降改善。自殺防治歷程是持續的努力與精進，絕不能被單獨抽離某一數據、某些特定現象的片段式討論，再透過將激烈選舉語言傳播的影響會刺激負面思考與情緒衝動，這種政治私利的語言不是關心也不尊重生命，是全然的不負責任，呼籲社會應多加關心身邊親友、適時陪伴，並給予基層自殺防治人員支持，慎重呼籲，自殺防治始終是人人有責，人人都能盡一份心力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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