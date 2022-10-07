Google首款智慧錶Pixel Watch來了！售1萬900元即刻開賣

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電量為294 mAh，續航力最長達24小時，使用WearOS 3.5作業系統，且跟上主流的智慧手錶功能，該有功能大多都具備了。導入自家多項服務運用在手錶上，包含即時路線導航、查看並回覆E-mail、瀏覽日曆、Google Pay 感應式支付以及「Ok Google」語音助理。
運動方面可追蹤 40 種運動的健身狀況，保有實現目標的動力。此外還有「活動區間分鐘數」，能根據不同心率區間的運動時間計算積分。具備5ATM防水功能，抗水深度達 50 公尺可以安心戴著在海中游泳、在泳池戲水、淋浴等等。並結合了Fitbit健康功能，像是睡眠偵測分析、心率偵測，與Apple Watch相同都支援了跌倒偵測功能，當手錶偵測到用戶摔倒時會自動協助聯絡緊急救援服務，如果系統沒有收到用戶的回應，就會自動撥打給相關單位，預計今年冬季推出。
身為Pixel 系列的一份子，Pixel Watch也能整合Google自家產品，能快速和Pixel手機配對，用Pixel Watch控制音樂或是影片內容。當遺失 Pixel 手機、耳機，透過「尋找我的裝置」功能在地圖上查看位置，或是發出警示聲來尋找。