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Google首款智慧錶Pixel Watch來了！售1萬900元即刻開賣

▲Google首款智慧錶Pixel Watch登場，外型簡約具設計感，售價1萬900元起，台灣同步開賣。(圖／翻攝官網)
▲Google首款智慧錶Pixel Watch登場，外型簡約具設計感，售價1萬900元起，台灣同步開賣。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-07 00:02:15

Google秋季硬體發表會昨(6)晚登場，發表Google首款智慧手錶Pixel Watch，結合了Fitbit健康功能，普通版為1萬900元，另有4G LTE版本售價1萬2900元，台灣官網已經開放預購，10/13就可到貨，其他金屬錶帶預計明年春天才會開賣，可以整合Google自家的耳機、音箱、手機等串連使用。

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Google Pixel Watch採用41公釐AMOLED 螢幕的不鏽鋼錶殼，圓形錶面簡約頗具設計感，在側邊有實體按鍵和觸動次錶冠設計，同時內建麥克風和喇叭，如果是選4G LTE版本就外出就不需要另外再帶手機，同樣可以接聽電話。

電量為294 mAh，續航力最長達24小時，使用WearOS 3.5作業系統，且跟上主流的智慧手錶功能，該有功能大多都具備了。導入自家多項服務運用在手錶上，包含即時路線導航、查看並回覆E-mail、瀏覽日曆、Google Pay 感應式支付以及「Ok Google」語音助理。

▲Google Pixel Watch(圖／翻攝官網)
▲Google Pixel Watch加入了即時導航功能。(圖／翻攝官網)
運動方面可追蹤 40 種運動的健身狀況，保有實現目標的動力。此外還有「活動區間分鐘數」，能根據不同心率區間的運動時間計算積分。具備5ATM防水功能，抗水深度達 50 公尺可以安心戴著在海中游泳、在泳池戲水、淋浴等等。並結合了Fitbit健康功能，像是睡眠偵測分析、心率偵測，與Apple Watch相同都支援了跌倒偵測功能，當手錶偵測到用戶摔倒時會自動協助聯絡緊急救援服務，如果系統沒有收到用戶的回應，就會自動撥打給相關單位，預計今年冬季推出。

身為Pixel 系列的一份子，Pixel Watch也能整合Google自家產品，能快速和Pixel手機配對，用Pixel Watch控制音樂或是影片內容。當遺失 Pixel 手機、耳機，透過「尋找我的裝置」功能在地圖上查看位置，或是發出警示聲來尋找。

▲Google Pixel Watch(圖／翻攝官網)
▲Google Pixel Watch支援快速配對功能。(圖／翻攝官網)
▲Google Pixel Watch(圖／翻攝官網)
▲Google Pixel Watch跌倒偵測預計今年冬天推出。(圖／翻攝官網)

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