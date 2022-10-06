▲ 6 大經銷據點預定、Mokka / Grandland / Astra 確認導入！Opel 正式宣布重返台灣市場

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Master Win集團自2022年6月16日與Stellantis汽車集團簽署德國Opel汽車台灣總代理合約，不僅象徵德國Opel汽車對於台灣市場的高度重視，成為佈局亞太地區的重要市場，更充分展現回歸台灣車壇的強烈企圖心。
德國Opel汽車東協資深副總裁 Christophe Musy認為：「正如 Stellantis汽車集團的戰略計劃《Dare Forward 2030》中所述，德國Opel汽車進軍台灣，是今年 Stellantis汽車集團在印度以及亞太地區發展計劃中的重要里程碑。Stellantis 汽車集團致力於成為全球電動化領域的領導者，提供創新、純淨、安全和高效的移動解決方案。對於新合作夥伴 Master Win集團的經驗、強大的布局計畫，以及提供高品質客戶服務的決心深具信心，我們將致力於提供台灣消費者有獨特風格、操駕性能、且兼具舒適的車款，絕對能夠為這個充滿活力的時尚德國汽車品牌，在台灣締造銷售佳績，一起攜手致力將新世代德國Opel汽車品牌在台灣市場上發揚光大。」
德國Opel 汽車全球運營總監William Mott 表示：「Opel 是 Stellantis 集團下唯一德國品牌，所有全新 Opel車款都在德國 Rüsselsheim 設計，以確保所有車款都能保有Opel 品牌核心價值與駕馭感受。德國Opel汽車透過Modern German新世代品牌核心概念，以及Bold and Pure大膽純粹的產品設計理念，結合卓越的造車工藝以及透過電能轉型迎來的零碳排綠能創新，致力於為消費者提供真正源自德國的用車體驗。我們有信心與歐吉汽車在台灣市場創造佳績，Opel總部也將持續給予台灣市場全力支援。」
正式宣布進軍台灣市場的Opel Taiwan 將致力提供消費者和車主最優質的用車體驗，專注於人員培訓、原廠認證的售後服務以及銷售通路發展，期盼在未來幾年內全方位拓展軟硬體等各方面設施與服務，讓消費者不只是買到一部優質的德國Opel汽車，更同步獲得與德國當地零時差的服務體驗。
更齊全、更多元、更創新、更環保的產品陣線 新車導入計畫全面宣示啟動
Opel汽車承諾將對環境友善且邁向永續發展、擁抱綠能創新的同時，旗下車款也將全面迎接電動化轉型，預計2028 年Opel 將會達成全車系電動化的願景，要以綠能創新創造更美好的未來，期許成為引領電動車革命的領導者並實現碳中和目標。
在產品部分，Opel運用Modern German新世代德國設計語彙，展現精湛的德國工藝，透過TWO-TONE的色彩搭配，玩出璀璨且耀眼的自我本色，透過大膽純粹的設計理念，呈現出極簡美學及酷炫風格。
Opel Taiwan宣布， 2022年第四季首波導入的車型，將是大家期待已久的全新Mokka、Mokka-e和Grandland等三款新車，Opel Taiwan相當看好持續成長的CUV/SUV市場，以低排氣量、節能、搭載先進科技和新能源車款進軍主流市場，勢必將吸引國內廣大喜愛德系車的消費者高度關注；預計在2023年也將導入Opel旗下最熱銷的掀背主力車型Astra，未來Opel Taiwan也將規劃一系列新車引進計畫，目標滿足台灣不同用車需求的期待與駕馭渴望。
在台深耕 OPEL TAIWAN 佈局經銷網絡
Opel Taiwan將在今年至2023年第一季陸續於六都建置6座Opel全方位服務展示中心，以新穎、大膽和獨特設計樹立Opel展間標準，而台灣也將成為亞太地區第一個率先使用OPEL全新品牌識別設計的國家。預計將在2025年底前，逐步拓展至全台15座以上銷售與服務據點，將點與點之間串接起來，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者媲美德國原廠等級的高品質服務承諾。
Opel Taiwan 也將持續獲得來自德國原廠全面的資源挹注，技師皆須通過OPEL 德國原廠的訓練考取認證，Opel將不定時安排德國原廠技師到台灣加強訓練；另外Opel Taiwan將在北/中/南打造專屬零件物流中心，滿足Opel在台灣市場售後服務維修零件供應需求與順暢。
Opel Taiwan 官方網站和FACEBOOK粉絲團今日正式上線，將提供給消費者最即時品牌資訊 。未來Opel車主可以下載登入My Opel App專屬應用程式，除可透過My Opel App定位車輛的所在位置，同時也能記錄每一趟的行駛旅程和車況資訊；另外車主也能以My Opel App 進行預約回廠保養，隨時掌握愛車的保養歷程和即將到來的維護保養計畫，實踐品牌創新服務的目標。
Opel Taiwan也將於11月舉辦2022 OPEL德藝放閃 MOKKA 巡迴預賞會，活動中將展示即將上市的 Mokka以及Mokka-e 兩款新車，邀請消費者前往賞車，詳細活動內容請參閱Opel Taiwan 官方網站，或是追蹤Opel Taiwan FB 粉絲團獲得最新的品牌活動資訊。
Opel汽車正式登台，不僅成為今年台灣車壇最受矚目的年度盛事之一，Opel Taiwan 展現在地深耕、永續經營的決心，更是對於台灣消費者實踐具體承諾的開端。未來，除了提供更豐富的產品選擇以及與德國同步、零時差的顧客服務，電動化、數位化及車聯網的應用也將是Opel未來發展的重要方針。Opel Taiwan將與全球接軌並同時落實企業社會責任，深耕台灣市場，與所有車主們攜手迎向長遠的未來！