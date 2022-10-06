▲ PGO 一騎走吧！車聚活動開放預約

車聚活動向來為摩特動力PGO的年度重點，以"享受騎乘樂趣"為經營車主核心的PGO，近期因應防疫，導致活動有諸多受限，但在車友的熱情呼喊及期盼下，車聚活動依然是首要任務，2022年以"PGO一騎走吧"為名，於北/中/南區舉辦三場車主聚會活動，同時開放非車主報名，期待彼此盡情享受騎乘樂趣及交流新車資訊，加入我們吧！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ××【PGO一騎走吧！車聚活動資訊】報名場次第一場北區：09/25 (日) 桃園 GOGOBOX餐車誌in樂灣基地＿活動已結束第二場中區：10/22 (六) 台中 MITAKA 3e CAFÉ＿活動報名中第三場南區：11/12 (六) 待公告＿尚未開放報名報名資格年滿18歲，持有有效中華民國普通重型機車駕照以上，不限性別。報名方式向PGO指定經銷商報名或進行線上報名；車主$200元/人，騎乘他廠品牌$300元/人，後座同前座，限額100人，額滿為止。6 大經銷據點預定、Mokka / Grandland / Astra 確認導入！Opel 正式宣布重返台灣市場小改款 Škoda Karoq 正式在台發表，113.9 萬起以雙編成規劃針對輪圈螺栓進行更換修正，Toyota bZ4X 發出免費召回通知採雙車型供應，Nissan 小改款 Kicks 79.9 萬起抵台