▲ 小改款 Škoda Karoq 正式在台發表，113.9 萬起以雙編成規劃

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身為ŠKODA旗下SUV家族的中堅份子,KAROQ相較於七人座KODIAQ以及KAMIQ更受到家庭族群的喜愛,無論是英國的What Car?雜誌或是Auto Express雜誌都將這款車列為Best Family SUV (最佳家庭SUV)。
KAROQ擁有4389mm (SportLine 4384mm)的車身長度,拜精簡的短車頭設計所賜,這款車的室內空間和市面上的同級對手相比毫不遜色,更擁有高達521公升的行李廂置物空間,配合ŠKODA最為人所稱道的Simply Clever貼心巧思,歐洲最家SUV稱號當之無愧!
外觀科技IN實力
與之前的車款相比，改款後的 KAROQ 在車頭部分最受到注目的就是全新水箱護罩以及搭載 Matrix LED 智慧複眼頭燈的全新頭燈造型。更為擴展且呈立體六角形的水箱護罩不僅在空氣動力表現上有所精進，同時讓改款後的 KAROQ 顯得越加霸氣，而全新的分層式頭燈設計可分為上下兩層：上層主導遠光、近光與角落照明；下層則為兩邊各擁有 24 顆 LED的Matrix 智慧複眼頭燈，以及不良天候輔助照明，至於日間行車燈則為中間階梯式的條狀的LED負責。而後尾燈亦升級為全 LED 動態序列式 ，改款後的尾燈造型同樣被修飾得更加立體：上下兩道尾燈中包覆著白色燈條即為序列式方向燈，而在尾燈下方，ŠKODA 巧妙地將捷克國旗造型融合入後保桿鈑件折線，藉以彰顯其歐洲血統。
同級 SUV 中唯一列為全車系標配的Matrix智慧複眼頭燈可說是新款 KAROQ 最大賣點，在 48 顆 LED 的光源輔助下，可針對周遭環境變化主動提供駕駛者清晰明亮的行車視野，同時讓對向來車不受干擾，是目前最受歡迎的駕駛輔助配備之一。
除擁有更精進的設計語彙，KAROQ 雖是一台 SUV 車款，但新玉山版 SportLine 車型卻可擁有Cd值0.30的風阻係數，這皆是拜前進氣口保桿、具有空氣力學的全新設計鋁圈、較長的擾流尾翼、後擋風玻璃側鰭以及平整化底盤等優化因素所賜，讓 KAROQ 不僅行車穩定性更佳，且更省油。
內裝質感IN實力
內裝是 KAROQ 改款新車另一個吸睛焦點：10.25吋全中文全彩數位儀表搭配9.2吋的CNS 3.0資訊娛樂系統，讓這款SUV的駕駛座艙既時尚又科技，整體風格又依車型不同而有所區隔：新雪山版採用的是亮銀髮絲紋飾板佐以舒適布紋座椅，搭配懸浮式飛梭滾輪多功能方向盤；進階的新玉山版 SportLine 則為Carbon跑車運動化黑色飾板配上跑車式布紋座椅，方向盤則為附換檔撥片、音響及電話控制功能的三幅跑車式多功能方向盤 。
除此之外，手機無線充電板與無線Apple Carplay 在新款 KAROQ 已經屬於標準配備。而 ŠKODA 也特別限量提供400名車主免費升級皮椅：新雪山版升級黑色 Suedia/真皮座椅，新玉山版升級黑色真皮座椅，並享有雙前座八向電動調整與三組記憶功能。 特別值得一提的是，KAROQ 不僅在內裝質感上更加精進，針對這款歐洲最家 SUV，原廠在座椅設計上也頗具巧思：前排座椅特地下調約 4 公分，製造出如劇院般的階梯式座椅，讓後座乘員能夠享有最佳的前望視野，對於家有幼童來說更具安撫效果。
駕馭表現IN實力
新款 KAROQ 同樣搭載 1.5 TSI EVO 渦輪增壓引擎，最大馬力為 150hp、最大扭力為 25.5kgm，後者的轉速區間為 1500~3500rpm，充份表現這顆引擎低轉速高扭力的特質。在七速 DSG 雙離合器的配合下，從靜止狀態加速到時速 100km/h所需時間為 8.9秒、極速 210km/h，由經濟部能源局所公布的綜合油耗則為 17.6km/L，表現相當不錯。 駕駛輔助科技也是KAROQ一大亮點： Driver Alert疲勞駕駛警示、Emergency Assist 緊急待援輔助系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統皆成為全車系標準配備；新玉山版 SportLine 車型另增加Park Assist 半自動停車輔助系統與Area View全車俯瞰顯影警示系統。加上原就已經具備的各項駕駛輔助科技如：全速域 ACC 主動式定速跟車系統、AEB 行駛中緊急煞車系統、Front Assist 前方輔助系統、Side Assist 車側盲點警示系統、RTA 後方車流警示系統等，可謂是同級 SUV 駕駛輔助科技最為齊全的車款。再加上全車系標配九氣囊、MKB 二次碰撞預煞系統、高達26.4% 的熱成型鋼材，這款獲得 NCAP 歐洲撞擊測試五顆星評價的 KAROQ 可說是同級 SUV 中最高安全指標！
KAROQ 新款共規劃兩種車型：新雪山版以及 SportLine 的新玉山版。為了彰顯 SportLine 的運動特性，新玉山版在外觀上擁有多項專屬配件，包括：鑲入高亮黑飾條的前後保桿、加長後擾流尾翼、SportLine 車型銘牌、18吋鋁圈、後窗深色玻璃；內裝部份則為Carbon跑車飾板配上具換檔撥片的三幅跑車式多功能方向盤。在舒適駕駛配備上，進階的 SportLine 新玉山版尚擁有四區環景的 Area View 全車俯瞰顯影警示系統、Park Assist 半自動停車輔助、雙區恆溫空調系統，無論是外型、配備都堪稱旗艦等級。
ŠKODA KAROQ 從 2017 年在歐洲上市以來，至 2021 年全球銷售已經超過 50 萬輛；2018 年至 2021 年連續四年贏得歐洲最佳家庭 SUV 頭銜，此次引進新款在台上市，更加入多項同級唯一科技配備，展現滿滿看得見的 IN 實力，「歐洲最家 SUV」堪稱名至實歸！此外，為了更加深台灣消費者對黑熊保育的重視，ŠKODA Taiwan 特地認購之前小黑熊在富里山區造訪的有機農田稻米，免費限量提供400組給首批 KAROQ 車主，共同為黑熊保育盡份心力。