▲ 針對輪圈螺栓進行更換修正，Toyota bZ4X 發出免費召回通知

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而總代理和泰汽車也提出一份詳細 Q & A 供車主參閱如下：
Q1.本次活動是甚麼狀況?
A1：本次活動車輛，是使用特定的輪圈螺栓將車輪鎖附到車輛上。由於螺栓表面的摩擦係數高於預期，致使在組裝時螺栓鎖附的實際夾持力較低。此外，在特定的操駕條件下，會使螺栓工作溫度更高而改變螺栓的摩擦係數，導致額外的鬆動產生。若發生上述情況，整體的輪圈防滑動扭力會比正常時來的更低，使得輪圈上的所有螺栓可達到足以鬆脫的程度。
另外，車輛所配置的輪圈表面粗糙度高及螺栓孔位置偏差，也會使得整體的輪圈防滑動扭力更低。如果車輪於行駛中脫離，將會導致車輛失去控制，增加事故的風險。
Q2.受影響的對象台數?
A2：生產區間：2021年11月~2022年6月影響台數：全球市場2700台，台灣市場49台(已領牌台數)
Q3. 修正方式包含哪些? A3： 所有受影響車輛，會更換改善後的輪圈、附有墊圈的新設計輪圈螺栓。除了修正作業外，也會提供新版的車主使用手冊，其中包含新的輪圈螺栓相關注意事項，這些修正作業將會是免費的。
Q4. 什麼時候開始實施召回改正活動? A4：目前廠家正積極準備對策零件，一旦相關工作就緒後，我們將盡快通知顧客進廠實施。