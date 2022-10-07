名家論壇》錢震宇／台灣還有追夢的機會嗎？

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我們總是說「人因夢想才偉大」，但曾幾何時，台灣從一個人人追求夢想的地方淪落到夢想破滅的國度，「沒有夢的台灣，最後只剩下彼此互相取暖或是仇視」。有人說，這是因為「疫情」，但我要說「疫情」只是讓人加速看出蔡政府的無能與無恥。
百年疫情，確實造成社會的巨變，有人撐不過去，有人撐過去但也滿身是傷，從頭來過。然而，政府在這中間做了什麼，是讓初出社會的年輕人免於更大的衝擊？讓職場新鮮人免於因為疫情而失去追夢的勇氣？還是讓台灣社會保有活力，在疫情過後看到躍發的生命力？有嗎？
我一位好朋友，知名魔術師陳日昇在他的臉書po出一張，十年前擔任魔術節目評審照片，他說「足足十年 !!!當時中視做魔術節目、華視也做魔術節目(然後就被挖過去了)如今的生態 ( !? )」。陳日昇言談間透露出，電視產業的沒落，以及過去娛樂圈的百家爭鳴，不管是歌唱、魔術、模仿秀等，製作團隊都願意花資源及心力製作，但「現在的娛樂圈環境，不只是沒落，更是令人唏噓」。
年輕人低薪，不敢結婚，現在更連追夢的機會都被剝奪，大家迫於現實，過著躺平生活，「試問民進黨政府沒有責任嗎？」是誰整天都在搞「仇中」，操作「抗中保台」，誰又一天到晚批評台商在大陸做生意，動不動就宣傳要大家回台灣，然後又不敢廢除ECFA。更好笑的是，民進黨無法替年輕人創造機會、開拓市場，卻一再宣傳年輕人生活比以前好，甚至賺得比以前多！
民進黨近來大力宣傳青年所得續創新高，根據主計總處調查，2021年所得收入者平均年所得68.18萬元，續創歷年新高；且除65歲以上外，其餘年齡層所得收入均創歷年新高，其中未滿30歲平均年所得51.98萬元、年增1.44萬元，換算平均月入4.33萬元。
各年齡層中，30至34歲平均65.93萬元、增2710元；35至39歲平均75.07萬元、增15300元。主計總處這調查離現實真的太遠，調查一出，不少年輕人在網路上酸這又是一個平行時空嗎？不知道你有沒有，但我知道我沒有！還有人要把報導留下來，證明自己有多窮。
台灣的問題在於蔡政府不斷地在意識形態上下功夫，凡是牽扯到兩岸的通通打成負面，但自己執政不利，國際環境又不好，無法靠外匯貿易來促進經濟發展，只能一再的對內喊話要對台灣有信心，不要受外界影響，要守土衛國。問題是，沒有人不守土，但也沒有人會主動攻台啊！
蔡政府執政，不斷地操作仇中，硬是加深兩岸及中美間的矛盾，「重政治不重經濟」，台灣就這麼大，你不鼓勵年輕人出去闖盪打拼，反倒要大家搞在地民生，如果經濟好就算了，人人有錢賺、有工作做；但實際的情況是，青年低薪、買不起房，成不了家，養不了兒，店家關的關、歇業的歇業，「大家只求溫飽度日，哪來的夢想可追？」想想實在悲哀。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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