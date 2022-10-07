2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone 14 Plus開賣！晚了1個月　仗著「5優勢」照樣熱賣

▲iPhone 14 Plus今日正式在台灣開賣，雖然較首波新機晚了快一個月，不過仍有佔據市場的優勢。（圖／取自Apple）
▲iPhone 14 Plus今日正式在台灣開賣，雖然較首波新機晚了快一個月，不過仍有佔據市場的優勢。（圖／取自Apple）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-07 07:17:002022-10-07 09:02:50

蘋果（Apple）今年發表全新iPhone14系列，台灣列入首賣地區，才發表一周就搶先開賣iPhone 14、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max，唯獨6.7吋大尺寸的iPhone 14 Plus晚了快一個月，今（7）日才在台灣上市開賣，雖然9月中旬已先湧現一波換機潮，不過iPhone 14 Plus仗著「5大優勢」，即使是晚到的壓軸，仍有不可小覷的市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
6.7吋的iPhone 14 Plus是蘋果首次推出非Pro Max系列的大尺寸手機，價格相對平實，讓喜愛大尺寸、又有預算考量的果粉相當期待，CP值勢必成為一大賣點。iPhone 14 Plus共推出128GB、256GB、512GB三種容量，顏色有藍色、紫色、午夜色、星光色、(PRODUCT) RED五色可選，售價最低3萬1900元起。

iPhone 14 Plus。（圖／取自Apple）
▲iPhone 14 Plus是6.7吋，比起iPhone 14的6.1吋，螢幕變大許多。（圖／取自Apple）
📍優勢1：較平價的大手機
想買大尺寸手機一定要賣肝嗎？蘋果今年首次推出非Pro Max系列的大尺寸手機，iPhone 14 Plus螢幕尺寸和iPhone Pro Max一樣都是6.7吋，比起iPhone 14的6.1吋大上不少，但只比iPhone 14多花四千元就能入手，對於喜歡大螢幕的人來說，首要需求就被滿足了。

📍優勢2：重量僅203克
一樣是6.7吋，iPhone Pro Max重240公克，而iPhone 14 Plus僅203公克，甚至比尺寸較小的iPhone 14 Pro（206公克）還輕，完全體現了何謂輕盈的大尺寸手機。

📍優勢3：比Pro Max省七千元
除了螢幕夠大，相較親民的價格是一大優勢。iPhone 14 Pro Max 128GB售價3萬8900元，而iPhone 14 Plus 128GB是3萬1900元，iPhone 14 128GB則是2萬7900元，比同尺寸的省了7千元，但比略小尺寸的只多花4千元，在價格取捨上具有一定誘因。

▲左起依序為iPhone 14 Pro Max、今日開賣的iPhone 14 Plus、以及iPhone 14。（圖／取自Apple）
▲左起依序為iPhone 14 Pro Max、今日開賣的iPhone 14 Plus、以及iPhone 14。（圖／取自Apple）
📍優勢4：鏡頭升級
主相機提升至1200萬畫素，同樣具備自動對功能焦，其中低光源照片效果提升最高可達2.5倍，並引進「動作模式」，手持拍攝影片也能穩拍。

📍優勢5：續航力增加
蘋果官網未公布實際電池容量，但從官網續航力介紹來看，iPhone 14 Plus播放影片最長達26小時，比iPhone 14多了六小時，只比iPhone 14 Pro Max少三小時。

📍優勢5：具備車禍偵測
車禍偵測在偵測到發生嚴重車禍時，iPhone會發出警示聲，並可以自動撥打緊急服務電話到警察局報案，這項功能下放至iPhone 14全系列，沒有大小機之分。

限5天！7-11鹹蛋黃魚皮4.4折　拿鐵33元「無限期寄杯」

今天開搶！7-11特大杯美式「買10送10」　英式紅茶買1送1

麥當勞送小物盒有夠廢？網友改造「神用途」：高手在民間

雙十國慶！全家古娃娃霜淇淋買1送1　7-11咖啡買10送10

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀