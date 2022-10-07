iPhone 14 Plus開賣！晚了1個月　仗著「5優勢」照樣熱賣

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📍優勢1：較平價的大手機
想買大尺寸手機一定要賣肝嗎？蘋果今年首次推出非Pro Max系列的大尺寸手機，iPhone 14 Plus螢幕尺寸和iPhone Pro Max一樣都是6.7吋，比起iPhone 14的6.1吋大上不少，但只比iPhone 14多花四千元就能入手，對於喜歡大螢幕的人來說，首要需求就被滿足了。
📍優勢2：重量僅203克
一樣是6.7吋，iPhone Pro Max重240公克，而iPhone 14 Plus僅203公克，甚至比尺寸較小的iPhone 14 Pro（206公克）還輕，完全體現了何謂輕盈的大尺寸手機。
📍優勢3：比Pro Max省七千元
除了螢幕夠大，相較親民的價格是一大優勢。iPhone 14 Pro Max 128GB售價3萬8900元，而iPhone 14 Plus 128GB是3萬1900元，iPhone 14 128GB則是2萬7900元，比同尺寸的省了7千元，但比略小尺寸的只多花4千元，在價格取捨上具有一定誘因。
📍優勢4：鏡頭升級
主相機提升至1200萬畫素，同樣具備自動對功能焦，其中低光源照片效果提升最高可達2.5倍，並引進「動作模式」，手持拍攝影片也能穩拍。
📍優勢5：續航力增加
蘋果官網未公布實際電池容量，但從官網續航力介紹來看，iPhone 14 Plus播放影片最長達26小時，比iPhone 14多了六小時，只比iPhone 14 Pro Max少三小時。
📍優勢5：具備車禍偵測
車禍偵測在偵測到發生嚴重車禍時，iPhone會發出警示聲，並可以自動撥打緊急服務電話到警察局報案，這項功能下放至iPhone 14全系列，沒有大小機之分。