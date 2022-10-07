Google Pixel 7預購送5千 這功能網友點頭了：有點猛！
Google昨(6)日晚間正式發表Pixel 7和Pixel 7 Pro，搭載最新Tensor G2晶片，帶來更強大的功能，台灣列為首發地區，即日起至10/16首波購機加送5000元的抵用金，Pixel 7 8+128GB版本售價18990元起、Pixel 7 Pro 12+128GB版本售價26990元。網友討論度最高的為修復模糊功能，可以把模糊的照片一鍵修復成清晰，網友忍不住說：這功能有點猛！
Google於5月開發者大會中就有稍稍劇透關於Pixel 7系列手機相關訊息，皆搭載最新Tensor G2晶片，有望提升效率延長電池壽命。結合系統演算可提升相片的畫質和處理速度，可立即疊合影像，變焦照片可以帶來更清晰的畫質。另外，Tensor G2 能拍出細節極度清晰的影片，以電影動態模糊功能錄製影片時，Tensor G2 會在錄製期間即時處理畫面效果。
Pixel 7 Pro搭載6.7 吋螢幕120Hz更新率（10~120Hz自適應調整），鋁合金外框，電量為5000mAh，續航力最長為24小時，IP68 防塵抗水等級。配置3鏡頭，主鏡頭為5,000 萬像素，1/1.3 吋感光元件， 𝑓/1.85 光圈。超廣角鏡頭1,200 萬像素，視野 125.8 度。望遠鏡頭4,800 萬像素，全新升級的 5 倍光學變焦，30 倍的高解析變焦，前鏡頭為1080萬像素。
電影動態模糊功能，可以讓拍攝主體看起來清晰不失焦，同時對背景進行模糊處理。修復模糊功能可修飾任何相機拍攝出的畫面，只要在 Google 相簿中輕觸一下，就能去除模糊及造成視覺干擾的元素，並支援 48 種語言的即時翻譯功能。
標準版的Pixel 7則為6.3吋螢幕，主鏡頭為5,000 萬像素𝑓/1.85 光圈。超廣角鏡頭1,200 萬像素視野114度，同樣具備修復模糊、夜視等功能。兩款手機台灣都於即日起開放預購，最快下週就能到貨！
因上一代Pixel 6有過熱的情況，讓網友在發表會前免不了還是要再酸一次，隨著發表會揭露更多新功能，其中「修復模糊」討論度最高，也燒到不少想要換機的網友，「這個有讚！」、「修手抖感覺蠻有用」、買手機送相機修圖軟體」、「功能不下放嗎? 感覺蠻有用的欸！」另外，Pro長焦也讓網友忍不住說，「買相機送手機嗎？」、「這個10倍無損有厲害」、「長焦加超防抖，猛的，有香到。」有網友中肯回應：「今年的照相算法 GOOGLE也算是有發力了！」、「感覺Tensor G2就加強AI效能」。