慶祝Porsche 911 Carrera RS 2.7問世50週年，TAG Heuer發佈兩款全新聯名限量腕錶

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次為盛大發表TAG Heuer x Porsche Carrera RS2.7 限量版腕錶，並慶祝RS 2.7的50週年紀念，即日起到10月11日，特別於台北保時捷中心限時展出全球限量1580輛的911 Carrera RS 2.7車款，及同名限量腕錶。
Porsche 911 Carrera RS 2.7於1972年10月5日在巴黎車展上亮相，是第一代911系列後期所推出，當時該款車是德國生產速度最快的汽車，亦是911系列性能最強大的道路版跑車。當時Porsche 911 Carrera RS 2.7生產了27種鮮豔的顏色，其中紅色與藍色被選作TAG Heuer泰格豪雅的全新聯名限量腕錶，讓人聯想到70年代最具代表性的顏色。錶款、錶帶設計呼應RS2.7 外觀，例如藍色五幅式輪圈，車身藍色『Carrera』字樣。
AG Heuer泰格豪雅Carrera腕錶以直徑42毫米三眼計時盤佈局，在3點鐘及9點鐘位置設有分鐘及小時計時，以及6點鐘位置設有小秒針指示器與日期視窗。如同Porsche 911 Carrera車款的強大引擎馬力，TAG Heuer 泰格豪雅計時腕錶配備最先進的自製機芯Heuer 02，擁有80小時動力儲存，透過錶底蓋能清楚看見，如同保時捷方向盤外型的自動盤，上面印有TAG Heuer x Porsche 標誌。
藍色版本限量發售500只，鐫刻『XXX/500』字樣。精緻拋光精鋼錶殼﹑鍍銠刻度﹑時針讓人聯想到汽車鍍鉻把手、後視鏡和窗框。錶面由光滑的白色蛋白石Super-LumiNova®螢光塗料製成，而兩個小錶盤則採用了醒目的藍色Azurage環形雕紋裝飾。Porsche保時捷的設計精神，在TAG Heuer泰格豪雅作品中得到完美結合；藍色漆面的計時碼錶和中央指針，藍色塗料按鈕和錶冠上的盾牌標誌，以及Heuer 02機芯自動盤上的藍色標記。錶款透過藍色細節點綴，右側的小錶盤呈現出Porsche保時捷輪圈的美感，『Carrera』的字樣呈現於錶殼側面﹑錶面﹑錶帶上，展現出大膽設計。其中，這款限量腕錶還配備和Porsche 911 Carrera RS 2.7 車款同樣印有藍色Carrera標誌的運動型織物錶帶，以及符合人體工學H型精鋼錶鍊，適合任何場合佩戴。
紅色版發行量僅有250只，鐫刻有『XXX/250』字樣。精緻的錶殼採用18K 5N玫瑰金製作而成，錶冠、計時按把和旋入式藍寶石錶背亦是如此。白色錶面上Porsche保時捷經典的御林軍紅色點綴錶面，並有立體玫瑰金刻度、小秒針﹑時針和分針。
Porsche保時捷經典顏色御林軍紅色，也體現在計時碼錶與秒針，小錶盤標記以及凸緣錶圈秒針刻度上的紅色點綴。從錶殼背面可以看到自製機芯Heuer 02，刻有光的黑色TAG Heuer與Porsche字樣。與精緻的錶殼相得益彰的是一條奢華的紅色鱷魚皮錶帶，配備一個玫瑰金針扣。這兩款限量腕錶均採用特殊包裝﹑錶盒內有精緻的產品手冊。透過這兩款Porsche 911 Carrera RS 2.7全新聯名腕錶，再次證明了TAG Heuer泰格豪雅和Porsche保時捷的合作實力，融合兩大品牌最受歡迎和最具辨識度的特徵，共同詮釋『Carrera』的賽車精神。
精鋼藍色款
CBN2016.EB0275
建議售價 NT$254,100
機芯
HEUER 02 自動上鍊
功能
小時、分鐘、秒鐘、日期、計時錶
錶盤
3個計時器藍白色錶盤：
- 3點鐘位置：藍白色Azurage環形雕紋 計時碼錶計時器；藍色漆面指針
- 6點鐘位置：小秒針；鍍銠指針
- 9點鐘位置：白色小時計時器；藍色漆面指針
- 鍍銠拋光時標，白色Super-LumiNova®螢光塗料
- 鍍銠時針和分針，白色Super-LumiNova®螢光塗料
- 藍色拋光中央指針
- 黑色泰格豪雅標識
- 6點鐘位置設有日期視窗
直徑42毫米 精鋼拋光錶殼
防眩藍寶石水晶錶鏡
3點鐘位置的精鋼錶冠
2點鐘位置的精鋼計時按把
4點鐘位置的精鋼計時按把防水性能：100米
錶帶
兩條錶帶：1條織物和1條精鋼錶帶
雙安全按鈕精鋼折疊式錶扣；泰格豪雅LOGO標識
限量500枚，台灣限量配額5枚
18K玫瑰金紅色款
CBN2045.FC8316
建議售價 NT$740,300
機芯
HEUER 02 自動上鍊
功能
小時、分鐘、秒鐘、日期、計時錶
錶盤
三個小錶盤：
- 3點鐘位置：白色分鐘計時器；紅色漆面指針
- 6點鐘位置：小秒針；玫瑰金色指針
- 9點鐘位置：白色小時計時器；紅色漆面指針
玫瑰金時針和分針，塗有白色Super-LumiNova®螢光塗料
紅色拋光中央指針
黑色泰格豪雅標識
6點鐘位置設有日期視窗
錶殼
直徑42毫米
18K玫瑰金拋光錶殼
防眩藍寶石水晶錶鏡
3點鐘位置的18K玫瑰金錶冠
2點鐘位置的18K玫瑰金計時按把
4點鐘位置的18K玫瑰金計時按把
18K玫瑰金旋入式藍寶錶背
防水性能：100米
錶帶
紅色鱷魚皮錶帶
18K玫瑰金錶針扣
限量250枚，台灣限量配額5枚