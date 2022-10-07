2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡閨為配音拔8顆牙　秀場月收百萬「吃11種藥才能上台」

▲蔡閨秀場月收百萬，吃11種藥才能上台。（圖／和展影視提供）
▲蔡閨秀場月收百萬，吃11種藥才能上台。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-10-07 12:00:00

以娃娃音、多樣造型走紅的「百變女王」蔡閨，日前在《震震有詞》節目中，透露秀場全盛時期月入百萬，但全都給了家裡，但卻因工作晚回家被父親拿刀恐嚇，她只能打開窗戶大叫救命，赴日發展還差點被性侵，可怕往事令人聽了不捨，但蔡閨仍是以滿滿的笑容，述說著這一切。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡閨是本次大港開唱的「大港女神」。（圖／大港開唱提供）
▲蔡閨以娃娃音、多樣造型走。（圖／大港開唱提供）
蔡閨透露早年秀場趕場落下一身病症，包含風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、心律不整、狹心症、肝臟長滿許多大水泡，還曾因出車禍，但父親不贊成開刀，復原後留下頭痛、一度失明的後遺症，「為什麼我眼鏡戴這麼低，是因為正常戴會壓迫到耳朵、頭部神經，只有這樣才不會痛。」而這也成了她的金字招牌。

蔡閨在秀場全盛時期，必須吃11種藥才能上台表演，她笑說：「痛才知道我還活著！」雖然月收入最多可高達百萬，但她全部奉獻給了家裡，「爸爸繳會錢、醫藥費一個月10萬，我還要供4個弟弟妹妹要出國留學，只要爸爸開心我就開心。」連4個手足返台後，結婚買房都是蔡閨一肩扛起房貸。

看似光鮮亮麗的演藝圈生活，其實蔡閨赴日發展時，也曾被經紀人轉賣，差點被性侵，幸好機靈的她，從三樓房間一躍而下，拖著受傷的腳躲到教會，並伺機返回台灣。在台灣發展時，蔡閨以獨特的嗓音，獲得迪士尼青睞，為經典卡通人物唐老鴨配音，而為了更貼近，蔡閨竟然拔掉8顆牙，配音一集酬勞一萬二，還特地飛到美國配音，這犧牲很值得。

聽著蔡閨分享出道以來各式趣事，但其實她也因巨大壓力而罹患憂鬱症，她回想以前錄影無法趕在晚上12點返家，不了解演藝圈生態的父親，會直接拿出刀子作狀要砍殺，她只能躲在房間，打開窗戶對著外面大喊救命。

蔡閨對家庭無私的付出，也反映在與知名製作人賴勛彪的婚姻上，最讓大家訝異的是，她竟然主動邀請先生出軌的對象，也是自己的閨密乾妹妹，3人同住一屋簷下多年，事過境遷後，蔡閨與先生的婚姻回復到穩定狀態，她感性地對先生喊話：「疫情期間這2年多來我身體不好，都是你陪伴著我、照顧我的工作、生活起居，很感謝你！我會跟你一輩子，也希望你跟我一輩子。」

▲蔡閨對家庭無私的付出。（圖／和展影視提供）
▲蔡閨對家庭無私的付出。（圖／和展影視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

艾力克斯結識夏克立、黃嘉千20年　曝2人婚變難解決原因

丫頭經營電商1年「月營業額都破億」　笑喊：沒有天花板

許維恩砸錢住豪宅「肩上精品包是假貨」　親吐：朋友心意

樂天女孩Yuri遭罵吃相醜　試鏡演員「被摧殘得體無完膚」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀