蔡閨為配音拔8顆牙　秀場月收百萬「吃11種藥才能上台」

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蔡閨在秀場全盛時期，必須吃11種藥才能上台表演，她笑說：「痛才知道我還活著！」雖然月收入最多可高達百萬，但她全部奉獻給了家裡，「爸爸繳會錢、醫藥費一個月10萬，我還要供4個弟弟妹妹要出國留學，只要爸爸開心我就開心。」連4個手足返台後，結婚買房都是蔡閨一肩扛起房貸。
看似光鮮亮麗的演藝圈生活，其實蔡閨赴日發展時，也曾被經紀人轉賣，差點被性侵，幸好機靈的她，從三樓房間一躍而下，拖著受傷的腳躲到教會，並伺機返回台灣。在台灣發展時，蔡閨以獨特的嗓音，獲得迪士尼青睞，為經典卡通人物唐老鴨配音，而為了更貼近，蔡閨竟然拔掉8顆牙，配音一集酬勞一萬二，還特地飛到美國配音，這犧牲很值得。
聽著蔡閨分享出道以來各式趣事，但其實她也因巨大壓力而罹患憂鬱症，她回想以前錄影無法趕在晚上12點返家，不了解演藝圈生態的父親，會直接拿出刀子作狀要砍殺，她只能躲在房間，打開窗戶對著外面大喊救命。
蔡閨對家庭無私的付出，也反映在與知名製作人賴勛彪的婚姻上，最讓大家訝異的是，她竟然主動邀請先生出軌的對象，也是自己的閨密乾妹妹，3人同住一屋簷下多年，事過境遷後，蔡閨與先生的婚姻回復到穩定狀態，她感性地對先生喊話：「疫情期間這2年多來我身體不好，都是你陪伴著我、照顧我的工作、生活起居，很感謝你！我會跟你一輩子，也希望你跟我一輩子。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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