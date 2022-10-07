才剛認愛烏克蘭女友！祖雄「雙喜臨門」 暌違7年拋喜訊
近日才公開戀情的祖雄，繼去年成立自己的運動品牌《Fitness Hero健身英雄》後，又再度推出新作品，就是他的第3本健身書《腹肌公式》，最近紅光滿面的祖雄，透露這個新作品可說是暌違近7年的時間，伴隨著與烏克蘭女友佳娜的新戀情，可說是「雙喜臨門」。
祖雄笑說：「我只能說真的是嘔心瀝血！其實這本書已經醞釀很久了，除了這幾年因為工作關係，往返三地，將出書的計畫不斷延遲，也因著幫忙我的忠實粉絲們，去解決的一些疑難雜症，重新思考和調整更多的想法，將這本小難產的新書推向更精實、更實用的境界。」
離鄉背井來台發展的第10年，祖雄成為了名符其實的斜槓藝人，「最新的斜槓是Youtuber，不是因為趕流行，是因為演員和主持的工作比較沒有辦法掌控、比較被動，我不能只是等著被選擇，我也沒有辦法停止前進，就像我的新書寫到我很喜歡的一句話『在鍛鍊腹肌的道路上，沒有奇蹟，只有累積』。」
祖雄談到可能還會繼續斜槓下去、運動營養本來就是自己的專業，粉絲的反饋就是支持自己前進的動力，現在是後疫情時代，大家對於健康的注重和三年前已經不同，我希望自己能帶給大家更多更有效率的生活習慣和運動方式，持續地將我自己的累積奉獻給支持我的粉絲朋友們。祖雄《腹肌公式》粉絲見面會，將於11月19日（六）下午3點在金石堂汀州店舉行。