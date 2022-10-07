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5縣市雨彈狂炸！宜蘭防大豪雨威脅　國慶連假週一轉乾冷

▲中央氣象局表示，受到東北季風夾帶的水氣影響，今（7）日大臺北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤其是宜蘭山區，有可能達到大豪雨等級的降雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局表示，受到東北季風夾帶的水氣影響，今（7）日大臺北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤其是宜蘭山區，有可能達到大豪雨等級的降雨。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-07 06:45:54

中央氣象局表示，受到東北季風夾帶的水氣影響，今（7）日大臺北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤其是宜蘭山區，有可能達到大豪雨等級的降雨，須避免前往山區活動，花蓮其他地區、臺東則是偶有降雨，桃園以北、大臺北平地時而陽光，時而陰雨，新竹以南則是晴到多雲，午後中部山區及南部有局部短暫陣雨。

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桃園以北、宜花地區高溫約27、28度，新竹以南及臺東地區還是30至32度偏熱的溫度，夜間清晨各地低溫為24至26度。氣象局針對宜蘭縣發布大豪雨特報，花蓮縣豪雨特報，台北市、新北市、基隆市則是大雨特報，請民眾注意坍方、落石及溪水暴漲。

▲氣象局針對宜蘭縣發布大豪雨特報，花蓮縣豪雨特報，台北市、新北市、基隆市則是大雨特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對宜蘭縣發布大豪雨特報，花蓮縣豪雨特報，台北市、新北市、基隆市則是大雨特報。（圖／中央氣象局）
週六、下週日東北季風持續影響，迎風面降雨明顯，大臺北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大。下週一東北季風增強帶來乾涼的空氣，北部及東北部氣溫稍降，低溫有機會來到20度左右，其他地方低溫也略降；桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天東北季風影響，北台稍涼，其他地區日夜溫差大。東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨的機率。北部山區、東北部及東部地區，應慎防「東北季風異常降水」的威脅，並隨時注意氣象局的「特報」。今日各地區氣溫：北部22至30度，中部23至36度，南部23至35度，東部22至34度。

吳德榮指出，明晚、下週日東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北東側有局部短暫雨的機率；下週日晚至國慶晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。國慶日白天起乾冷空氣南下；各地天氣好轉，氣溫漸降、北台愈晚愈涼；下週二各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至16度左右。

吳德榮說明，下週三、四迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。另外，各國模式模擬顯示，下週西北太平洋又有熱帶擾動發展的跡象，動向及影響、尚待進一步觀察。（編輯：倪浩軒）
 

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