南投某科大爆濺血！霸凌學弟遭美工刀反擊 當事人道歉了
南投縣一所科技大學，昨（6）日驚傳有學生在課堂上發生衝突，雖然老師在第一時間阻止，但下課後其中一方仍持續挑釁，最終被找麻煩的學生忍無可忍掏出美工刀，劃傷一名對他施暴的男同學臉部。校園濺血引發關注，而其中一位當事人也在IG發文道歉，表示自己深刻的反省，「不會再霸凌別人」。
據了解，當時一位身穿深藍上衣的學生與身穿白色上衣的學生因細故爆發口角，下課後，白衣同學找來兩位學長助陣，試圖把藍衣學生帶出教室，還拿走他的手機並出手打人，圍觀人群不斷起鬨大喊「輸贏啦」等語，藍衣學生情緒爆發，在被要硬拖到外面時，拿出美工刀反擊，把其中一位學長的臉部劃傷，一干人等也被這一幕嚇得四散而逃。
校方表示，藍衣同學近期家中發生劇變，其父親上個月過世，情緒較不穩定，事後已將受傷同學送醫，除了安撫學生情緒外，也會通知雙方家長到校處理後續事宜。
而被白衣同學找去助陣的學長事後也在IG道歉，表示自己不應該打人，在此深刻的反省，不會再霸凌別人，希望大家能夠原諒他，並且也透露臉部受傷的朋友沒有大礙，不過他的IG貼文已經全部被隱藏。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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