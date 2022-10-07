2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

南投某科大爆濺血！霸凌學弟遭美工刀反擊　當事人道歉了

▲南投縣一所科技大學，驚傳有學生在課堂上發生衝突，最後更演變成流血事件。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）
▲南投縣一所科技大學，驚傳有學生在課堂上發生衝突，最後更演變成流血事件。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

編輯中心/綜合報導

2022-10-07 07:17:51

南投縣一所科技大學，昨（6）日驚傳有學生在課堂上發生衝突，雖然老師在第一時間阻止，但下課後其中一方仍持續挑釁，最終被找麻煩的學生忍無可忍掏出美工刀，劃傷一名對他施暴的男同學臉部。校園濺血引發關注，而其中一位當事人也在IG發文道歉，表示自己深刻的反省，「不會再霸凌別人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲藍衣學生為求自保，遂拿出美工刀反擊，劃傷抓他的男同學臉部。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）
▲藍衣學生為求自保，遂拿出美工刀反擊，劃傷抓他的男同學臉部。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）
據了解，當時一位身穿深藍上衣的學生與身穿白色上衣的學生因細故爆發口角，下課後，白衣同學找來兩位學長助陣，試圖把藍衣學生帶出教室，還拿走他的手機並出手打人，圍觀人群不斷起鬨大喊「輸贏啦」等語，藍衣學生情緒爆發，在被要硬拖到外面時，拿出美工刀反擊，把其中一位學長的臉部劃傷，一干人等也被這一幕嚇得四散而逃。

▲白衣男子聯合數名同學攻擊藍衣同學。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）
▲白衣男子聯合數名學生攻擊藍衣同學。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）
校方表示，藍衣同學近期家中發生劇變，其父親上個月過世，情緒較不穩定，事後已將受傷同學送醫，除了安撫學生情緒外，也會通知雙方家長到校處理後續事宜。

而被白衣同學找去助陣的學長事後也在IG道歉，表示自己不應該打人，在此深刻的反省，不會再霸凌別人，希望大家能夠原諒他，並且也透露臉部受傷的朋友沒有大礙，不過他的IG貼文已經全部被隱藏。（編輯：倪浩軒）

▲當事人事後道歉。（圖／翻攝當事人IG）
▲當事人事後道歉。（圖／翻攝當事人IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

南投某科大爆濺血！男大生疑遭霸凌　持美工刀反擊釀1傷

5縣市雨彈狂炸！宜蘭防大豪雨威脅　國慶連假週一轉乾冷

逾700萬人納接種次世代疫苗！指揮中心：視「打氣」增購

新北市華江橋車禍！7旬翁自撞橋墩噴飛　倒臥血泊無呼吸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀